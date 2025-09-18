Anell abre inscrições para Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

YM Yandra Martins*

Medalhas da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética - (crédito: Divulgação/Abradee)

As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2025 seguem abertas até 30 de setembro. A compeptição tem como objetivo despertar a conscientização sobre o consumo responsável de energia, sustentabilidade e os impactos sociais e econômicos associados ao uso dos recursos naturais. Podem se inscrever professores do 8º e 9º ano do ensino fundamental.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site oficial: http://bit.ly/4mstRhU. Os docentes inscritos ainda terão acesso a um curso de formação exclusivo.

A iniciativa é apoiada pela Enel Distribuição São Paulo e na área de concessão da Enel, milhares de alunos do 8º e 9º ano das redes pública e privada estão sendo incentivados a participar da competição, que une formação de professores, desafios gamificados e provas interativas. Com o apoio à olimpíada, a distribuidora reforça seu compromisso com a promoção da educação, da inovação e da sustentabilidade.

Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2025 (foto: Divulgação/Abradee)

A Olimpíada premiará alunos e professores: os estudantes vencedores receberão medalhas de ouro, prata e bronze, além de notebooks para o melhor participante de cada estado, e ainda conquistam vaga direta na 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) 2026, sem necessidade de disputar a etapa inicial. Já os professores poderão concorrer a até R$ 15 mil em vales-compra.

Como funcionará a olimpíada em 2025

A ONEE é realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio do Programa de Eficiência Energética, e coordenada pelo Instituto Abradee, ligado à Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee).

A olimpíada contará com duas fases: na primeira, os alunos participarão de desafios digitais em formato de game, aprendendo de forma descontraída sobre eficiência energética e na segunda, realizarão uma prova online.

No que se refere a formação de professores, ela ocorreu em agosto e continua a ser realizada no mês de setembro. Já os desafios e provas serão no mês de outubro, enquanto a premiação será no dia seis de novembro, em Brasília.

Além da competição, a ONEE 2025 oferece aos professores um curso gratuito e exclusivo sobre eficiência energética, desenvolvido pelo Instituto Crescer. A formação é on-line, conta com 40 horas de conteúdo divididas em módulos flexíveis, materiais didáticos interativos e certificação oficial reconhecida nacionalmente, preparando os educadores para atuarem como multiplicadores da sustentabilidade em sala de aula.

