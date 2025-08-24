AS Amanda S. Feitoza

Emili Yukie Takano, 19 anos, foi a primeira mulher a vencer a Olímpiada de derivadas, que aconteceu em Curitiba - (crédito: Cedido ao Correio )

A matemática deixou de ser apenas números para se tornar palco de emoção, superação e representatividade. Aos 19 anos, Emili Yukie Takano, estudante de Engenharia na Universidade de Brasília (UnB), fez história ao se tornar a primeira mulher campeã da Olimpíada de Derivadas, realizada em Curitiba (PR), que reuniu 44 competidores de 11 instituições diferentes.

Inspirada no método “Rei da Derivada”, criado pelo professor Ricardo Fragelli da UnB, a competição testa os conhecimentos de cálculo dos estudantes em duplas e duelos eliminatórios, exigindo não apenas acerto, mas também velocidade.

“Na fase dos duelos, não bastava estar certa, tinha que terminar primeiro também. Eu só consegui porque lembrava a mim mesma que tinha treinado muito para estar ali”, conta Emili, que se manteve firme mesmo diante da pressão da final, disputada em melhor de três rodadas.

Superação e representatividade

Além do título inédito para a UnB, a conquista teve um peso simbólico ainda maior. “Trazer esse troféu foi emocionante, mas representar as meninas em um espaço onde muitas vezes não somos levadas a sério foi ainda mais especial. Senti que cada uma delas estava torcendo por mim. Esse título não foi só meu, foi de todas nós”, afirmou.

O momento mais marcante, segundo a estudante, foi quando todas as professoras presentes entregaram juntas a medalha de primeiro lugar, transformando a vitória em um ato coletivo de incentivo às mulheres na ciência.

Emili lembra que a trajetória até a conquista do primeiro lugar não foi solitária. O convite do professor Fragelli, aliado ao apoio da equipe da UnB — formada também por Fernanda Maki, Gustavo Mendes e Paulo Ricardo Padilha — foi fundamental. Monitorias, treinamentos e competições preparatórias, como o “Rei e Rainha da Derivada” na própria universidade, ajudaram na preparação.

“Ter o apoio do professor e da equipe fez toda a diferença. Saber que não estava sozinha me deu força para seguir até o fim”, ressaltou.

Uma experiência que vai além da matemática

Mais do que competir, a olimpíada promoveu união entre estudantes de diferentes estados. “Foi incrível ver como a competição nos aproximou, mesmo depois de terminar. Celebramos juntos e criamos laços que vão continuar”, disse Emili.

A vitória da estudante paranaense residente no Gama não apenas garante seu lugar na história da Olimpíada de Derivadas, mas também abre caminho para que mais mulheres se sintam inspiradas a ocupar esse espaço. “Meu conselho para as meninas é: não deixem ninguém fazer você duvidar do seu potencial. Podemos ser as melhores, sim”, concluiu a campeã.