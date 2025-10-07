Exército abre exposição comemorativa dos 25 anos do Recrutinha

CB Correio Braziliense

O personagem foi criado em outubro de 2000, pelo ilustrador Luiz Fernando Vieira - (crédito: Reprodução)

O Exército Brasileiro promove, de 10 a 12 de outubro, exposição em comemoração aos 25 anos do Recrutinha, personagem de histórias em quadrinhos que apresentam o dia a dia do Exército de forma lúdica e educativa. Durante o evento, que será aberto no ParkShopping, das 10h às 22h, haverá sessão de autógrafo com o criador do personagem, Luiz Fernando Vieira, durante o lançamento do novo almanaque. A presença do personagem Recrutinha também está confirmada no evento.

Na exposição. o público poderá conhecer equipamentos do Programa Soldado do Futuro e Combatente Brasileiro (Cobra) e mostra de motocicletas da Polícia do Exército (PE).

O Recrutinha é criação do ilustrador Luiz Fernando Vieira, e ilustra histórias em quadrinhos que destacam valores como patriotismo, cidadania, solidariedade e apresentam o cotidiano do Exército. Além de abordar temas históricos, como a atuação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial e retratou figuras emblemáticas, entre elas o Duque de Caxias e Pelé, o “Soldado Nascimento”.

Não perca

Data e hora: 11 de outubro de 2025, das 16 às 18h.

Horário previsto para a sessão de autógrafos com o Criador do Recrutinha.

Local: ParkShopping, Brasília-DF.



