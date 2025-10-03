Desafio Global do Conhecimento reúne 15 colégios militares, em Brasília

CB Correio Braziliense

Termina nesta sexta-feira (3/10) a 8° edição do Desafio Global do Conhecimento (DGC), iniciativa que reúne projetos de diversas áreas do conhecimento, bem como apresentações culturais, competições e simulações do modelo ONU. O evento é promovido pelo Exército Brasileiro, por meio do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx) e da Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial (DEPA).

Ada Jamile, de 17 anos, que cursa o terceiro ano do ensino médio no colégio Militar de Manaus, já tem diversas conquistas em sua trajetória escolar. A aluna foi finalista do Prêmio Carolina Bori- Ciência e Mulher (SBPC), medalhista na Feira de Ciências e Engenharias (Febrace), ganhou destaque na Ivy League Model United Nations Conference, além de ter conquistado várias medalhas em olimpíadas nacionais.

Segundo ela, o DGC permitiu com que fosse possível seu desenvolvimento de diferentes maneiras. “As simulações da ONU permitiram com que eu me soltasse e aprendesse a me expressar, sempre levando as minhas ideias adiante”, afirma Jamile. Para além do desenvolvimento pessoal e escolar, a estudante ressalta a importância das experiências vividas, devido às iniciativas promovidas pelo Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB), para a escolha da área que pretende atuar.

Jamile expressa o entusiasmo em realizar estudos nas áreas de biotecnologia e nanotecnologia após o ano escolar final. De acordo com a jovem, sua primeira participação em uma feira de ciências e a primeira premiação a levaram a pensar a respeito de suas escolhas. “Muito além da premiação, eu me sinto muito feliz fazendo ciência”, pontua.

O Colégio Militar de São Paulo apresentou nesta quinta-feira (2/10) o projeto Dermascan: Software de análises cutâneas para apoio à saúde dermatológica em contextos rurais. Para a iniciativa, foram necessários meses de preparação e coleta de dados para treinamento do software.

Talita Carbone Onofre, 30, segundo tenente do exército, é orientadora da iniciativa. A professora de biologia do Colégio Militar de São Paulo (CMSP) destaca as dificuldades vividas ao longo do processo de realização e construção do projeto. Segundo ela, devido a utilização de inteligência artificial para o funcionamento do software, as estudantes precisaram desenvolver habilidades tecnológicas, o que de acordo com ela foi um dos maiores desafios do processo.

Para as estudantes Anna Auricchio, 16, Letícia Helena Pereira, 17, e Sarah Moura, 16, além das dificuldades relacionadas à tecnologia, outro problema encontrado ao longo do caminho envolve a falta de presença de amostras de peles negras nos bancos de dados confiáveis que foram utilizados para a pesquisa. Uma vez que o objetivo do projeto é indicar se o usuário deve ou não recorrer a um dermatologista, a partir de uma análise detalhada da foto enviada pela pessoa, é necessário que o software saiba lidar com diferentes tons de pele.

As estudantes entendem que a experiência do DGC vai muito além do lado acadêmico. Segundo as integrantes, o convívio diário e rotineiro com estudantes de outros colégios do SCMB, torna o evento muito mais atrativo e especial. A troca de culturas e percepções com alunos de outros 14 estados do Brasil permite vivências únicas e emocionantes.

Leaf: Solução ecológica de cuidado agrícola de baixo custo, esse é o nome do projeto realizado pelos estudantes do Colégio Militar de Juiz de Fora, Luiz Guilherme Caovilla, 14, e Henrique Barreto Costa, 14, com auxílio dos orientadores. A iniciativa tem como público alvo o pequeno e médio agricultor, com intuíto de oferecer soluções ecologicamente sustentáveis para as práticas agrícolas.

O projeto consiste em uma ferramenta criada pelos estudantes em conjunto com parceiros externos que promove, através de um sistema conectado a uma câmera, a análise de toda uma plantação. Segundo os integrantes, com as configurações corretas, é possível reconhecer se no local há de fato uma planta, identificar o tipo de planta, e ainda permite localizar pragas no local. Além disso, foi desenvolvido ao longo do processo, um bio-agrotóxico. De acordo com os estudantes, o material é 100% natural e sustentável.

Outra etapa da iniciativa inclui o desenvolvimento de um aplicativo que permite a montagem de um bio-agrotóxico, de acordo com a própria necessidade de cada agricultor. As especificações podem estar ligadas ao tipo de planta, as pragas presentes, os tipos de praga, dentre outras características. Após a análise, o intuíto é que o app forneça a receita ideal do produto, além de boas práticas de segurança.

O evento, que reúne as diversas delegações de cada instituição de ensino do SCMB, passa por um longo processo de preparação, que começa cerca de um ano antes da realização. Para que tudo ocorra da melhor maneira possível, sem que haja prejuízos para o sistema, os alunos ou a experiência, o gerente de projetos educacionais do SCMB, coronel Marco Antônio Souto, 64, conta com uma ampla equipe que enxerga a educação e iniciativas como essa de forma transformadora.

O coronel destaca, como diferencial, a vontade que os estudantes têm de participar de todas as etapas e atividades realizadas ao longo dos dias da programação. Segundo ele, para manter o interesse dos estudantes, ele está sempre em busca de atividades atrativas que sejam legais aos olhos dos participantes.

Para o general Talmo Evaristo do Nascimento, 52, diretor da DEPA, o evento promove ações de estímulo aos estudantes para desempenhar, através de atividades extracurriculares, funções que otimizam os resultados do que é realizado em sala de aula.

Devido ao grande número de áreas de conhecimento abordadas no projeto educacional, as habilidades dos estudantes estão sempre sendo colocadas em prática, tanto no que tange ao lado acadêmico quanto no lado artístico, linguístico e de comunicação.

Para Marco Antônio, o DGC é um exemplo de iniciativa que deveria ser replicada em outras instituições de ensino ao redor do Brasil, para que impulsione os estudantes a dar prosseguimento com os estudos, iniciações científicas e até mesmo com o lado artístico dos participantes.