Entrega do 3º Prêmio Paulo Freire da Educação revela vencedores

Por Gabriela Braz

O Prêmio Paulo Freire da Educação é uma ação da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), organizada pela Comissão de Educação e Cultura (CEC), com a finalidade de incentivar iniciativas educacionais. A entrega dos prêmios ocorrerá amanhã (21/10), às 19h, no Teatro Pedro Calmon, localizado no Setor Militar Urbano. O evento é aberto ao público e apresenta uma oportunidade para celebrar projetos educacionais e a dedicação dos educadores.

A 3ª edição aborda temas como educação antirracista e a cultura afro-brasileira, inclusão e diversidade, cultura da paz, educação ambiuental e patrimonial, proteção de crianças e adolescentes, inclusão digital, interação entre escola e comunidade e práxis transformadoras nas áreas do conhecimento e na formação continuada. O projeto envolveu profissionais da educação, professores, estudantes, familiares de estudantes, estudiosos da temática educacional, ativistas pelo direito à educação e comunidades escolares. A lista de homenageados foi divulgada em 10 de outubro e será reconhecida publicamente durante a Sessão Solene de amanhã.



O Prêmio Paulo Freire da Educação é uma homenagem ao educador Paulo Reglus Neves Freire, considerado um dos maiores pensadores do mundo da educação. A cerimônia é uma forma de apoiar e valorizar projetos da educação criados por professores e profissionais da área. Para o deputado Gabriel Magno, o prêmio é um momento de reafirmação desses valores. “Paulo Freire nos ensinou que a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Esse prêmio é uma forma de reconhecer o trabalho de quem, todos os dias, transforma a realidade do DF por meio da prática educativa, da escuta e da construção coletiva do conhecimento”.

A iniciativa reconhece educadores e abre portas para educação, pensamento crítico e democracia. Desde sua criação, o prêmio vem ganhando espaço e se tornando um instrumento importante de valorização da educação no DF. As edições anteriores destacaram a diversidade e a inovação dos projetos educacionais desenvolvidos na região.

