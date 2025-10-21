Rota Belém chega ao DF com iniciativa da COP 30

CB Correio Braziliense

Projeto Rota Belém faz percurso no DF com inovações e aprendizados aos estudantes do Senai Taguatinga - (crédito: Divulgação/ Senai)

Por Gabriela Braz

Rota Belém promove Escola Móvel de Economia Circular que fará uma parada estratégica no Distrito Federal nesta terça-feira ( 21/10) e quarta-feira (22/10) no Senai Taguatinga. O projeto faz parte da COP30, conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima e está com duas unidades móveis tracionadas por cavalos mecânicos Scania movidos a biometanol. As unidades móveis, movidas a combustível renovável gerado a partir de resíduos orgânicos, estão percorrendo o interior do país antes de chegar a Belém, cidade-sede da COP30.

Leia também: Artigo: valorização de jovens cientistas é o caminho para a soberania

As unidades móveis estarão no Senai Taguatinga e os estudantes estão tendo a oportunidade de participar de aulas interativas e conhecer exemplos concreto de como empresas e cidadãos podem adotar práticas circulares, a exemplo de reaproveitamento de materiais, design inteligente e reaplicação de recursos produtivos. Os jovens aprenderão o conceito de Economia circular na prática, iniciativa que busca a reutilização de restos de produtos descartados, reduzindo o desperdício e promovendo a reciclagem, temas de importância para a COP 30.

A Escola Móvel de Economia Circular chega ao DF e logo depois fará sua rota para a cidade- sede da COP 30, Belém, tudo isso com a energia biometano. Produzido a partir da purificação do biogás gerado pela decomposição de resíduos agrícolas, urbanos e lodo de esgoto, é um combustível 100% renovável. O uso do gás natural reduz significativamente a emissão de poluentes na atmosfera, em comparação ao diesel.

O projeto Rota Belém, iniciativa que une educação, tecnologia e meio ambiente, é resultado de uma parceria do Senai-SP com a Scania, a Ultragaz e a LOTS Group (braço logístico da Scania).

COP 30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas ocorrerá em novembro de 2025 em Belém, no Pará. O evento reunirá líderes globais, cientistas e representantes da sociedade civil para debater e negociar formas para combater as mudanças climáticas, focando em temas como redução de emissões, adaptação, financiamento climático e preservação da biodiversidade.

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá.



