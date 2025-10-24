Defensoria Pública do Distrito Federal oferta bolsa para alunos da rede pública

CB Correio Braziliense

Os dez primeiros colocados no concurso da DPDF receberão bolsa integral para o curso pré-vestibular, e os dez restantes terão bolsa integral para o curso de redação. - (crédito: Divulgação/ Lucas Souza)

Por Ian Vieira

Ação da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), em parceria com a Escrita Única Pré-Vestibulares, visa oportunizar jovens estudantes do ensino médio da rede pública ao acesso à educação. Iniciativa ofertará 20 bolsas de estudo integrais para participantes do projeto Conhecer direito que se inscreverem no Concurso de Redação da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Os 10 primeiros colocados receberão bolsa integral para o curso pré-vestibular e os 10 restantes terão bolsa integral para o curso de redação.

O intuito da DPDF é promover igualdade, além da transformação social por meio da educação. Ao proporcionar acesso gratuito a cursos preparatórios de qualidade, a instituição amplia as chances de estudantes da rede pública se destacarem academicamente, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade financeira.

Leia também: DPDF abre 140 vagas para contratação de estagiários de graduação e pós em direito

Os estudantes e seus respectivos professores também concorrerão a outros prêmios, como smartphones, tablets e notebooks. Além disso, a Coordenação Regional de Ensino com o maior número de redações inscritas receberá o repasse de R$ 30 mil no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF), destinados no exercício de 2026.

Para concorrer a premiação, o aluno deve estar inscrito no projeto Conhecer direito 2025; concluir os sete módulos do projeto e apresentar os certificados, com 70 horas-aula no total; participar presencialmente do Aulão da professora Sharlene Leite, que será realizado em 3 de novembro; cumprir todos os requisitos do edital (disponível no site da CLDF).

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá.