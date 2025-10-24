Semana Nacional de Ciência e Tecnologia reúne mais de 100 mil visitantes no DF

CB Correio Braziliense

22° Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - (crédito: Juliana Cabral/ CB / DA Press)

Por Ian Vieira

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) promove, até domingo (26/10), em todo o Brasil a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), evento, que completou a 22ª edição este ano, com o tema Planeta água: cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território, oferece estandes educativos sobre diversos temas, com foco principal sobre a preservação do oceano.

A diretora de Popularização e Educação Científica do MCTI, Juana Nunes, 48 anos, demonstrou-se satisfeita com a realização do evento. “Temos muita diversidade de assuntos aqui, para todas as idades, quem gosta de mar, dinossauro, marinha, têm de tudo”, afirmou. “Estamos na década do oceano, rumo à COP30, e esse tema é importante para toda a sustentabilidade da vida na Terra.”

Segundo o MCTI, a estimativa é de que até domingo, o número de visitantes no Distrito Federal alcance 100 mil pessoas, em âmbito nacional, previsão é de 580 mil. O Ministério também confirmou o tema central da próxima SNCT, que visa promover as mulheres na ciência e tecnologia. O evento está montado no gramado da Esplanada dos Ministérios.

Juana Nunes, 48 anos (foto: Juliana Cabral/ CB / DA Press)



IDEIAS EM EXPOSIÇÃO

O evento também oportuniza estudantes em graduação a apresentar projetos, como é o exemplo do aluno de inteligência artificial da Universidade Federal de Goiás (UFG) Ivanildo Wyvo, 18. Ele expressou entusiasmo ao apresentar o estande com robôs: “Está sendo muito bacana, a gente não tem muita oportunidade ao longo do curso de ter contato com o público, e nesses eventos a gente pode controlar os robôs e interagir com as crianças, entender como é que elas reagem vendo uma tecnologia tão complexa na frente delas”.

Entre os estandes convidados pelo MCTI, a Marinha do Brasil esteve presente apresentando projetos militares, entre eles, um submarino nuclear brasileiro estudado há 46 anos, com previsão de lançamento em 2036. A tenente Ludmila Oliveira, 29, explicou a importância do avanço tecnológico para o país. “Quando esse submarino ficar pronto significará uma ascensão muito grande para o Brasil, o diferencial desse projeto é o tempo que ele vai ficar submerso, geralmente os elétricos e a diesel ficam cinco dias submerso, já o nuclear pode ficar até três meses”.







OPORTUNIDADE DE LAZER

Além de visibilizar e promover os estudos, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia serve como um ótimo programa de lazer para as famílias, oferecendo diversas formas de diversão para todos os públicos, A pedagoga Pamela Ribeiro, 30, citou a importância do conhecimento para o aprendizado de seu filho: “Foi fantástico, ele adora dinossauros e o fundo do mar. Então, ele aprendeu bastante aqui, ficou muito feliz, consequentemente ficamos muito felizes também”.

Ludmila Oliveira, 29 anos (foto: Juliana Cabral/ CB / DA Press)

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá