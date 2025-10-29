Matrículas para rede pública acabam em 31 de outubro

CB Correio Braziliense

Inscrições da Rede Pública para o ano letivo de 2026 - (crédito: Reprodução/ Secretaria da Educação)

Por Gabriela Braz

A Rede Pública de Ensino do Distrito Federal está com matrículas abertas até 31 de outubro para o cadastro de novos estudantes para o ano letivo de 2026. Abrange vagas para todas as etapas da educação básica: educação infantil, ensino fundamental e médio. As inscrições gratuitas podem ser realizadas no site oficial da Secretaria de Estado do Distrito Federal (SEEDF): www.educacao.df.gov.br ou pela Central de atendimento 156.

A inscrição de estudantes com necessidades educacionais, transtorno do espectro autista ou altas habilidades será realizada presencialmente na Coordenação Regional de Ensino da preferência do responsável pela criança até 31 de outubro. Vista a necessidade de garantir adequações e procedimentos que fizerem necessários às suas especificidades de atendimentos para o ano letivo de 2026. A renovação de matrícula e remanejamento serão divulgados nas próprias instituições de educação pública.

Durante a inscrição on-line é necessário inserir os dados pessoais com exatidão, como o CPF, nome completo do candidato, data de nascimento,CEP e endereço da residência ou trabalho do responsável, período, ano ou série desejado para o estudante e o número de telefone e e-mail. A informação da residência é importante pois possibilitará uma vaga para o candidato conforme a disponibilidade mais próxima às instituições educacionais Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Ao terminar de preencher as informações é preciso clicar em: “GRAVAR”. A inscrição somente será finalizada se os dados informados estiverem completos e corretos.

A previsão dos resultados está para 30 de dezembro de 2025 a partir das 18h, e será divulgado no site: www.educacao.df.gov.br. E as matrículas serão efetivadas no período de 05 a 09 de janeiro de 2026. É importante estar atento às datas pois quem perder o prazo de matrícula terá a vaga automaticamente cancelada, e as oportunidades remanescentes serão disponibilizadas em chamada pública ainda em janeiro.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá.