TCDF promove semana de tecnologia para debater inovação na era digital

A partir desta segunda (3/11), o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) promove uma semana de palestras e debates sobre as novidades da era digital

postado em 03/11/2025 18:42
1° evento de tecnologia promovido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - (crédito: Divulgação/TCDF)
Por Ian Vieira

A 1° TCDF Tech Week reunirá uma equipe de especialistas para mostrar como a tecnologia pode transformar dados em decisões, otimizar processos, garantir credibilidade e gerar valor real para a sociedade. O evento ocorrerá até sexta-feira (7/11) e é gratuito. As inscrições podem ser feitas diretamente no site: tc.df.gov.br/techweek.

 
O consultor da Gartner, Ricardo Morais Machado, apresentará a palestra “Tendências Tecnológicas para 2025”, apontando as 10 inovações que devem causar maior impacto nas organizações públicas e privadas nos próximos anos.
Além dele, André Castro, estrategista tecnológico de governo da Microsoft, premiado por projetos de automação e IA no serviço público, e Alexandre Costa, arquiteto de soluções em nuvem da Microsoft e ativista da acessibilidade digital, vão debater a modernização do controle público com inteligência artificial e o uso da tecnologia como instrumento de inclusão.
 
O evento contará também com o Teatro TechTalk, um espaço que receberá apresentações de parceiros estratégicos sobre as tendências que estão moldando o futuro do trabalho e dos serviços públicos. Grandes empresas do meio tecnológico como Microsoft, Alcatel-Lucent Enterprise e BKTech estarão presentes na Tech Week, apresentando palestras por meio de representantes.
 
*Estagiário sob supervisão de Ana Sá
 
 

