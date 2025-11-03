TCDF promove semana de tecnologia para debater inovação na era digital

O consultor da Gartner, Ricardo Morais Machado, apresentará a palestra “Tendências Tecnológicas para 2025”, apontando as 10 inovações que devem causar maior impacto nas organizações públicas e privadas nos próximos anos.

Além dele, André Castro, estrategista tecnológico de governo da Microsoft, premiado por projetos de automação e IA no serviço público, e Alexandre Costa, arquiteto de soluções em nuvem da Microsoft e ativista da acessibilidade digital, vão debater a modernização do controle público com inteligência artificial e o uso da tecnologia como instrumento de inclusão.

O evento contará também com o Teatro TechTalk, um espaço que receberá apresentações de parceiros estratégicos sobre as tendências que estão moldando o futuro do trabalho e dos serviços públicos. Grandes empresas do meio tecnológico como Microsoft, Alcatel-Lucent Enterprise e BKTech estarão presentes na Tech Week, apresentando palestras por meio de representantes.