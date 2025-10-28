Ciee oferece cursos de tecnologia com certificado em parceria com o Google

E EuEstudante

Bolsa de estudos em áreas de tecnologia e inovação - (crédito: Reprodução/ Portal Ciee)

Por Gabriela Braz



O Ciee, instituto que conecta jovens e estudantes às empresas, colabora junto ao Google com bolsa de estudos gratuita para cursos de tecnologia. As aulas são on-line e permitem o acesso dos estudantes a qualquer momento, adaptando as condições para o ensino a distância. Na conclusão do curso, recebe o certificado profissional do Google, reconhecido pelo mercado e durante o processo de estudos, o Ciee oferece suporte aos estudantes. Para as inscrições é necessário ter 16 anos ou mais e podem ser realizadas no site https://bit.ly/47vgBn2 até 30/04 de 2026.

São oferecidas 65 mil bolsas de estudos distribuídas em 8 cursos disponíveis: análise de dados, gerenciamento de projetos, ux design, suporte em ti, marketing e e-commerce, cibersegurança, inteligência artificial e prompting essentials. Após a inscrição, se aprovado é enviado um acesso ao curso na plataforma Coursera, onde ocorrerão as aulas. O formato 100% on-line do curso apresenta oportunidade de um estudo flexível no ritmo do aluno com suporte da equipe. Ao final do processo, aqueles que completarem as cargas horárias e forem aprovados nos testes, receberão certificado de conclusão emitido pelo Google e Coursera.

A Bolsa de Estudos Integral concedida para os cursos on-line terá validade até dia 1/6/2026, prazo limite no qual os participantes terão acesso a todos os cursos contemplados pela referida bolsa de estudos. É possível o participante realizar mais de um dos cursos. É uma oportunidade para o jovem iniciar ou acelerar a carreira na área de tecnologia.

Para mais informações confira o site https://bit.ly/47vgBn2.

* Estagiário sob supervisão de Ana Sá.