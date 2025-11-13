Medalha mérito homenageia 600 educadores do DF

Correio Braziliense

Escola de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (EAPE), local que as homenagens serão feitas - (crédito: Foto: André Amendoeira)

Por Gabriela Braz

A Secretaria de Estado de Educação concederá a Medalha Mérito Anísio Teixeira — Honra ao Mérito da educação a funcionários e cidadãos que têm contribuído significativamente para o desenvolvimento e o fortalecimento da educação no Distrito Federal. A homenagem será sexta-feira ( 14/11), às 9h, no Auditório da Unidade-Escola de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape).

A medalha leva o nome de Anísio Teixeira, que foi um educador brasileiro e defensor da educação pública laica e gratuita e premia docentes e personalidades que se destacaram em suas atividades na área da educação no Distrito Federal.

O professor Getúlio Cruz, mestre em artes cênicas e diretor do Centro de Ensino Médio Integrado (Cemi) do Cruzeiro, é um dos homenageados e manifesta satisfação em ser prestigiado: “Receber a Medalha Anísio Teixeira — Honra ao Mérito é, para mim, motivo de profunda gratidão e reflexão. Esse reconhecimento representa não apenas uma conquista pessoal, mas o resultado coletivo de um trabalho dedicado à educação, à arte e à transformação social", disse.

Getúlio Cruz um dos educadores homenageados (foto: Divulgação/Getúlio Sousa)

Como mestre em artes cênicas e diretor de uma escola de ensino profissionalizante, ele tem buscado fazer da arte e da educação instrumentos de inclusão, esperança e reconstrução devidas. A trajetória do educador começou por acaso. Ele sonhava em ser ator. Fez, inclusive, bacharelado em artes cênicas, mas como o mercado de trabalho na área não dava para sobreviver, ele migrou para a habilitação em licenciatura em artes cênicas. Foi aprovado em concurso público da Secretaria de Educação e iniciou a carreira de professor em uma escola pública de Santa Maria. Diante da violência no ambiente escolar, iniciou um projeto de teatro na escola com intuito de promover a paz no ambiente escolar.

Liberdade ou expressão, nome do grupo teatral, ultrapassou as apresentações no colégio e chegou a concorrer em festivais artísticos. A Fundação Athos Bulcão, por exemplo, convidou o grupo a participar do Festival Teatro na escola, com apresentações no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Essas participações incentivaram os alunos a participarem do projeto e, assim, houve diminuição nos índices de violência na escola. “Minha ideia é trabalhar a parte teatral e retirar alunos de problemas, como drogas ou desavenças no colégio” comenta Getúlio sobre seu propósito na educação. O professor também criou o grupo Cutucart no CEMI do Cruzeiro, formado em 2006.

Como diretor do Cemi Cruzeiro, continua apoiando projetos educacionais de excelência criados pelos colegas professores e instituições de fora dos muros do colégio. Os projetos em andamento no Cemi, que oferece cursos técnicos integrados ao ensino médio e básico, com a finalidade de formar o aluno a partir de experiências profissionalizantes, são: Orquestra sinfônica com aulas de instrumentos musicais, como violino, violoncelo; Movimento sinfônico, orquestra mantida com o projeto em parceria com a Colômbia, desenvolvido pelo maestro Ricardo; projeto Música para todos, do Clube do Choro, que ensina a tocar violão, cavaquinho, pandeiro e bandolin; grupo teatral Cutucart, além de ações ambientais e incentivo ao esporte. Os projetos estimulam os alunos a se interessarem por assuntos diversos e os ajudam na escolha da profissão. Getúlio disse que ex-alunos que participaram do grupo de teatro seguem trabalhando na área cultural.

A Medalha de Honra e Mérito: Anísio Teixeira é um incentivo direto aos professores e seus trabalhos. envolvendo educadores e a comunidade escolar em diversos meios acadêmicos. “Dedico esta medalha a todos que acreditam na educação como força transformadora — professores, alunos e colegas que, juntos, constroem um futuro mais humano, justo e criativo", conclui Getúlio Cruz.

