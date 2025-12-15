Inscrições para Centro Interescolar de Línguas começam nesta segunda-feira (15)

Correio Braziliense

Centro Interescolar de Línguas (CIL) do Gama - (crédito: Pedro Ventura/Agencia Brasilia)

Por Gabriela Braz

Nesta segunda-feira (15), começam as inscrições para o Centro Interescolar de Línguas (CIL). As vagas são destinadas a estudantes da rede pública, colégios militares e comunidade. Com início para o primeiro semestre de 2026, as inscrições vão até 9 de janeiro e podem ser realizadas pelo site: https://bit.ly/4rXfzJZ.

Leia também: Sisu vai disponibilizar mais de 2 mil vagas para Brasília

O candidato poderá fazer a inscrição para um único CIL e escolher entre três opções de idioma, desde que haja vaga remanescente no nível e turno desejado As línguas estrangeiras são: inglês, espanhol, francês e japonês. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 26 de janeiro.

A seleção dos inscritos será por forma de sorteio eletrônico, sem critérios de escolha, gerando aleatoriamente a ordem de classificação entre todos os inscritos. As vagas serão preenchidas de acordo com o número de vagas disponibilizadas pelo CIL pretendido.

Para mais informações, confira o site: https://bit.ly/4rXfzJZ



