Sisu vai disponibilizar mais de 2 mil vagas para Brasília

Em 2026, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ofertará mais de 2 mil vagas distribuídas em três instituições públicas no DF. O calendário preliminar do Sisu 2026 foi divulgado e, na capital do país, mais de 2 mil vagas pelo sistema serão ofertadas. No ano anterior, os candidatos concorreram a 1.007 oportunidades divididas entre o Instituto Federal de Brasília (IFB) e a Universidade do Distrito Federal (UnDF) junto à Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs). Com a recente volta da Universidade de Brasília (UnB) ao sistema, o número de vagas aumentou.

No DF, as vagas serão distribuídas entre as seguintes instituições: UnDF, UnB e IFB. A primeira delas oferecerá 160 vagas, sendo 96 para ampla concorrência, 64 destinadas a ações afirmativas e zero ao sistema de cotas, segundo o Portal Nacional da Educação (PNE). A Universidade de Brasília contará com 1.133 vagas, sendo 417 na categoria de ampla concorrência, 82 para ações afirmativas e 634 vinculadas ao sistema de cotas. No entanto, o termo de adesão ainda não foi publicado no site oficial da Universidade.

O Instituto Federal de Brasília terá nesta edição do Sisu 897 vagas, sendo 296 relacionadas à ampla concorrência, 61 às ações afirmativas e 540 ao sistema de cotas da instituição. Assim como a UnB, o termo de adesão também não foi publicado no site oficial do instituto.

Datas preliminares

As inscrições para o Sisu poderão ser feitas a partir de 19 de janeiro e vão até 23 do mesmo mês. Como anunciado em outubro deste ano pelo Ministério da Educação (MEC), os candidatos podem utilizar as notas do Enem dos últimos três anos — 2023, 2024 e 2025.

No calendário, constam ainda as datas do resultado da chamada regular — 26 de janeiro —, as datas da matrícula e da lista de espera — 26 a 31 de janeiro — e por fim, a convocação dos aprovados, que está prevista para ocorrer depois do dia 2 de fevereiro.

