Valparaíso anuncia abertura de vagas para curso gratuito de línguas

Escola Municipal de Línguas de Valparaíso - (crédito: Divulgação)

Por Gabriela Braz

A Prefeitura de Valparaíso do Goiás, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou a abertura de vagas para a Escola Municipal de Línguas (EMLV). Com início para o primeiro semestre de 2026, a iniciativa oferece cursos gratuitos para: inglês, espanhol e libras. As inscrições serão realizadas exclusivamente on-line, em 6 de janeiro de 2026, das 00h01 às 23h59, pelo site da Prefeitura Virtual: https://bit.ly/4pIHGLz.

Destinada a moradores do municípios, estudantes da rede pública e a comunidade, o processo é gratuito e possibilita a escolha de um curso e um turno na hora da inscrição. A seleção dos candidatos ocorrerá por ordem de inscrição, com prioridade para alunos da Rede Pública Municipal e da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA).

São previstas 580 vagas, distribuídas entre inglês (260), espanhol (140) e libras (180), nos turnos matutino, vespertino e noturno, com reserva de 5% das vagas para Pessoas com Deficiência (PCD). A lista dos selecionados será divulgada em 14 de janeiro, no site oficial da Prefeitura, e os interessados devem acompanhar os canais oficiais para não perder os prazos e orientações do processo.

Para mais informações, acesse o site: https://bit.ly/44A8o0q.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.