Inscrições abertas para Escola Municipal de Línguas (EMLV) no Valparaíso

GB Gabriela Braz

Centro Municipal de Línguas oferta 580 vagas para curso de idioma - (crédito: Reprodução/ Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás)

Nesta terça-feira (06/01) abrem as inscrições para a Escola Municipal de Línguas (EMLV) de Valparaíso (GO). Com início para o primeiro semestre de 2026, a iniciativa oferece cursos gratuitos para: inglês, espanhol e libras. As inscrições serão realizadas exclusivamente on-line até as 23h59, pelo site da Prefeitura Virtual: https://bit.ly/4pIHGLz.

Leia também: Inscrições para Centro Interescolar de Línguas estão abertas até 9 de janeiro

Destinada a moradores do municípios, estudantes da rede pública e a comunidade, o processo é gratuito e possibilita a escolha de um curso e um turno. Para realizar a inscrição basta acessar o aplicativo ou site da Prefeitura Virtual, selecionar a opção educação e clicar em curso de idiomas. A seleção dos candidatos ocorrerá por ordem de inscrição, com prioridade para alunos da Rede Pública Municipal e da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA).

São previstas 580 vagas, distribuídas entre inglês (260), espanhol (140) e libras (180), nos turnos matutino, vespertino e noturno, com reserva de 5% das vagas para Pessoas com Deficiência (PCD). A lista dos selecionados será divulgada em 14 de janeiro, no site oficial da Prefeitura, e os interessados devem acompanhar os canais oficiais da Prefeitura para não perder os prazos e orientações do processo.

Para mais informações, acesse o site: https://bit.ly/44A8o0q.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.



