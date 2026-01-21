Casa Thomas Jefferson divulga resultado de concurso de bolsas de 2026

GB Gabriela Braz

A Casa Thomas Jefferson divulgou a lista de aprovados no concurso de bolsas de estudos para o programa English 4Life. Voltada para estudantes de baixa renda do Distrito Federal com mais de 16 anos. O curso tem duração de cinco semestres, com duas aulas semanais de 60 minutos cada, em turmas remotas e presenciais em Brasília.

Os 130 brasilienses inscritos foram contemplados com as bolsas para o English 4Life e receberão um e-mail com a confirmação e as instruções para a confirmação de matrícula, que deve ser efetivada na próxima sexta-feira (23). A lista também será publicada no site oficial da Casa Thomas Jefferson, o thomas.org.br.

O investimento para o aluno é reduzido: modalidade on-line com seis parcelas de R$ 118,45 por semestre; modalidade presencial com seis parcelas de R$ 130,06 por semestre.

O Curso English 4Life é um projeto de responsabilidade social que subsidia 94,61% do valor total do curso. Com duração de cinco semestres e foco na comunicação prática para o mercado de trabalho e estudos, o programa oferece turmas presenciais e remotas.

