LOA prevê a criação de mais de 85 mil vagas e 78.674 cargos em concursos públicos

Alice Meira

Existe uma crença de que em ano de eleições e de Copa do Mundo não há editais nem provas de concursos. Mas a lei eleitoral não proíbe a abertura de editais e a aplicação das provas, há algumas restrições apenas para as nomeações. - (crédito: Caio Gomez)

Ano de eleições presidenciais e Copa do Mundo, 2026 reserva oportunidades para o setor público. É mito que não se pode realizar concursos em ano eleitoral. A avaliação é de diretores e professores de cursinhos e plataformas, ao explicarem que a Lei 9.504 não proíbe abertura nem realização de certames públicos, mas, sim, que não se pode nomear. E mais: essas restrições só valem para as esferas em que ocorrem eleições, neste caso a federal (presidente) e a estadual (governador). Portanto, as provas vão ocorrer normalmente, antes e depois do período eleitoral.

O Congresso Nacional aprovou a Lei Orçamentária Anual (LOA) — documento que estima as despesas fixas do governo para 2026 — que prevê 85.128 vagas para provimento (autorização e nomeações), e 78.674 para criação de cargos, impulsionadas pela alta vacância no serviço público.

Leia Também

Gabriel Granjeiro, CEO do Gran, acredita que 2026 será um ano próspero para concursos (foto: Divulgação/João P. Teles)

A previsão no orçamento não garante nomeações, mas o CEO do Gran, Gabriel Granjeiro, explica que é um sinal de ano forte para concursos. O fenômeno do aumento exponencial de vagas é comum em anos de fim de mandato, como explica o professor Eduardo Cambuy, que dá aulas de redação para a plataforma: “Gestores tentam acelerar as nomeações de concursos realizados para aproveitar o orçamento e a janela de tempo antes das restrições da lei eleitoral, e o aumento da previsão de vagas também gera certa expectativa no eleitorado.” O especialista em aprendizagem também completa que as principais oportunidades estarão concentradas nos primeiros seis meses do ano, principalmente no âmbito executivo, já que o segundo semestre tem foco nas eleições.

Eduardo Cambuy diz que os editais serão concentrados no primeiro semestre (foto: Divulgação/Gran Cursos) “O histórico mostra que anos eleitorais são até melhores em muitas das áreas, como a policial e a de educação. São várias possibilidades para além do CNU”, acrescenta Granjeiro. Já o professor Cambuy complementa que essa tendência é marcante, principalmente na capital do país: “É tradição, principalmente no DF, um aumento expressivo de certames e nomeações pelo forte efeito midiático, independentemente do governo”. Para o Distrito Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) prevê 7.413 vagas e nomeação de 65.765. O impacto financeiro gira em torno de R$ 9,7 bilhões. A efetiva realização dessas nomeações depende de estudos, viabilidade e das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). “O histórico mostra que anos eleitorais são até melhores em muitas das áreas, como a policial e a de educação. São várias possibilidades para além do CNU”, acrescenta Granjeiro. Já o professor Cambuy complementa que essa tendência é marcante, principalmente na capital do país: “É tradição, principalmente no DF, um aumento expressivo de certames e nomeações pelo forte efeito midiático, independentemente do governo”. Para o Distrito Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) prevê 7.413 vagas e nomeação de 65.765. O impacto financeiro gira em torno de R$ 9,7 bilhões. A efetiva realização dessas nomeações depende de estudos, viabilidade e das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Professor Rezende, do Qconcursos: As expectativas são ótimas (foto: Divulgação/QConcursos)

Luiz Rezende, coordenador acadêmico da plataforma Qconcursos, acredita também que os concursos serão concentrados no primeiro semestre do ano: “A ideia dos órgãos públicos é fugir desse ‘bloqueio’ da nomeação, para dar tempo de finalizar todas as etapas e convocar os candidatos, independentemente do período eleitoral.” O professor também reforça que os concurseiros não devem se preocupar com a falta de oportunidades para o ano de 2026: “É um mito que não tem diálogo algum com a realidade. As expectativas são ótimas”.

Enem dos concursos

A ministra da Gestão e Inovação descartou a possibilidade de realizar uma terceira edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) em 2026. Esther Dweck disse que, até o momento, a expectativa é de que o governo federal convoque os excedentes dos concursos públicos em andamento, mas o CNU 3 ainda está em fase de estudos. “Não há previsão de uma nova edição. O que está programado para 2026, já incluído no nosso orçamento, é a chamada de excedentes de diferentes concursos em andamento, incluindo a própria chamada da segunda edição do CNU”, afirmou a ministra ao programa Bom Dia, Ministra, da EBC, em dezembro.

Mais esperados

Nacionalmente, concurseiros e professores aguardam com altas expectativas o concurso da Câmara dos Deputados. Com o primeiro edital publicado na última semana, as remunerações iniciais vão de R$ 21 mil até R$ 30 mil. As carreiras exigem nível superior, e as vagas previstas são para os cargos de técnico e analista legislativo. As provas objetivas e discursivas para ambos os cargos estão previstas para 8 de março de 2026, em todas as capitais do país. Também são visados os concursos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que encaminhou ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) um pedido com 8,5 mil vagas. Desse total, o órgão solicitou sete mil vagas para o cargo de técnico do seguro social, cargo de nível médio, além de 1,5 mil para analista em nível superior. A expectativa é de que esse novo concurso venha para reduzir o deficit de servidores, que já ultrapassa 23 mil cargos vagos.

“Hoje, temos um acúmulo de vacância em órgãos públicos, especialmente áreas como o INSS, Receita Federal, o próprio Judiciário, a educação vêm sofrendo com uma restrição e contenção de gastos em relação à contratação de pessoal, sobretudo a partir de 2016”, explica Mateus Andrade, professor da Brabo Concursos, plataforma com quase dois milhões de inscritos. O professor também afirma que o panorama de oportunidades é positivo: “Isso gerou um deficit muito expressivo, então, temos um quadro positivo de tentar recompor essas vagas. O ano de 2026 é um ano de expansão.”

As expectativas estão altas em diferentes esferas. O concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com edital publicado ( https://bit.ly/4iPfi7H ), prevê 9.580 vagas de nível médio nos cargos de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. A banca Fundação Getulio Vargas (FGV) será responsável pela aplicação, marcada para 1º de março. Os servidores contratados vão atuar em pesquisas estatísticas, visitas domiciliares, coleta de informações e supervisão das equipes de campo. A remuneração inicial para os aprovados será de R$ 4 mil.

projeções para novos editais tanto do Banco do Brasil (BB) quanto da Caixa Econômica Federal (CEF), que são tradicionalmente procurados por candidatos de níveis médio e superior. Estes certames são aguardados devido à necessidade de reposição de pessoal nas instituições. Complementando o cenário federal, a Petrobras também mantém a expectativa de lançar novos concursos em breve, para suprir suas demandas.

Seleções no DF

Concursos de alto nível no Distrito Federal têm gerado grande expectativa entre os concurseiros. Um dos destaques é o da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz- -DF), destinado ao cargo de auditor fiscal da receita. Esse certame é um dos mais valorizados do país, oferecendo 115 vagas imediatas, além de 150 para formação de cadastro reserva. O edital foi publicado, e a remuneração inicial é de aproximadamente R$ 19 mil, podendo alcançar o valor bruto de até R$ 30 mil no topo da carreira, segundo a legislação de subsídios. A organização de todas as etapas do concurso ficará a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

O segundo concurso de destaque é o da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), com previsão de lançamento de edital para o cargo de defensor público. O cargo é igualmente atrativo, com remuneração inicial robusta de R$ 25.860,57, valor que pode superar os R$ 28 mil nas categorias mais avançadas.

Preparação

Luiza Moraes, 25 anos, está se preparando para o concurso do Tribunal de Contas da União (TCU) (foto: Arquivo Pessoal )

Luiza Moraes, 25 anos, é formada em análise e desenvolvimento de sistemas e está se preparando para o concurso do Tribunal de Contas da União (TCU). Ela também afirma não se sentir desmotivada com o ano eleitoral, já que as proibições da lei não são tão expressivas, e tem altas expectativas de que virão boas oportunidades: “Vai existir um impacto, mas 2025 foi um bom ano e 2026 segue na mesma linha de concursos grandes, com muitas vagas, como o da Câmara dos Deputados. Perto da data prevista para a votação pode até dar uma uma diminuída no fluxo, mas não vai deixar de ter concurso.”

Luzenildes Miranda pretende fazer a prova para ingresso na Câmara dos Deputados, no cargo de analista legislativo (foto: Arquivo Pessoal )

Luzenildes Miranda pretende fazer a prova para ingresso na Câmara dos Deputados, no cargo de analista legislativo. Assim como Luiza, ela procura a estabilidade e melhor remuneração que o serviço público proporciona: “Sempre sonhei em trabalhar no Legislativo, mas os concursos são escassos e com poucas vagas. Este ano, o concurso da Câmara promete várias oportunidades”, conta Luzenildes. Há dois meses, ela tem se dedicado diariamente, conciliando o trabalho com a meta de seis horas de estudos por dia. “Rotina é fundamental para quem quer passar”, declara.

Como se preparar para concursos públicos?

Especialistas ouvidos pelo Correio dão dicas para esperar as novas oportunidades

1. Não espere a publicação do edital para começar os estudos

2. No início, foque nas matérias do ciclo básico, comuns a vários concursos

3. Defina horários fixos e metas de estudos diárias, semanais e mensais

4. Inclua revisões frequentes, principalmente quando estiver próximo da data das provas

5. Reserve espaço na sua rotina para lazer, para dar tempo para o cérebro absorver os conteúdos

6. É importante conhecer as áreas, estudar para entender o funcionamento do serviço público, como os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, órgãos autônomos, para depois escolher uma área e não mudar o foco

7. Resolver questões de concursos anteriores é fundamental para conhecer as bancas examinadoras e entender como a teoria é cobrada na prática

8. Para quem trabalha, é necessária muita organização e definição de horários, buscar uma rede de apoio e compensar nos finais de semana. Estudar um pouco antes de sair para o trabalho, quando a mente está mais fresca, pode ser muito útil

9. Se houver pressa para ser aprovado ou necessidade financeira, um concurso escada pode ser uma boa opção para garantir uma renda e depois continuar os estudos para o grande foco

10. Não focar no que não se pode controlar, para que os estudos continuem sendo a prioridade