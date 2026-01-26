Estudante de 12 anos usa redes sociais para explicar temas de geopolítica

Correio Braziliense

Davi Luiz Santana Souza programa Pequenos Gênios - (crédito: Arquivo Pessoal)

Com apenas 12 anos, Davi Luiz Santana Souza, estudantre do 7º ano do ensino fundamental, morador de Aracaju (SE), se destacou nas redes sociais ao produzir um vídeo educativo sobre geografia e geopolitica. Desde pequeno, Davi demonstra grande interesse por mapas, bandeiras, países e pela leitura de atualiadades, temas que hoje em dia fazem parte de seu conteúdo digital.

O jovem diz que a motivação para criar os vídeos surgiu da conexão natural com a diciplina e da vontade de informar o público sobre assuntos que estão em destaque no cenário atual. Segundo ele, a geografia e a geopolitica são seus assuntos favoritos. Davi ganhou visibilidade ao participar do Pequenos gênios, programa Domingão com Huck.

Davi relata que seu hiperfoco no assunto o incentivou a criar vídeos educativos em seu perfl. Apesar de ainda nao ter definido carreira que pretende seguir, ele declara grande admiração pela área da aviação. Sua iniciativa reforça o papel das redes sociais como espaço de aprendizado para jovens no aumento do conhecimento.