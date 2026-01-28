GB Gabriela Braz

Cultura Inglesa promove conferência linguística em Brasília - (crédito: Divulgação/ Cultura Inglesa )

A Cultura Inglesa impulsiona o aprendizado de línguas estrangeiras com a conferência Are You Future Ready? nos dias 6 e 7 de fevereiro. O evento ocorre no formato híbrido, presencial em São Paulo nos dois dias e no dia 7 nas cidades do Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba, também na opção on-line aos interessados. Na capital, a conferência ocorre na Cultura Inglesa da Asa Sul das 9h às 17h. Para realizar a inscrição, basta se cadastrar por meio do site: https://bit.ly/4t8U5L0.

A escola de língua vai trazer nomes internacional da área educação ao Brasil, como Lewis Thompson e Rachael Gibbon, da National Geographic Learning, Alastair Grant, da Macmillan, Alberto Costa, da Cambridge, Thassiana Balbino e John Clark, ambos do Educational Testing Service (ETS) estarão presentes no evento. Completam a agenda com contribuições e pesquisas como os da Georgia Papamichailidou, Gladys Quevedo, Renata Condi, Lara Crivelato, Viviane Flores e Gabriela Torregiani.

A conferência apresenta uma programação estruturada em cinco trilhas que refletem os principais desafios da educação contemporânea, como competências globais, educação bilíngue, liderança educacional, formação docente e o uso de tecnologia e inteligência artificial no ensino. A proposta é conectar tendências a aplicações práticas no cotidiano de professores, coordenadores e gestores, em um momento de aceleração das transformações no setor educacional.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.