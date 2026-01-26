GB Gabriela Braz

Mercado livre abre mais de 500 vagas de emprego - (crédito: Reprodução/ Mercado Livre )

O Mercado Livre, plataforma de comércio eletrônico e serviços financeiros, está com 556 novas oportunidades de emprego. Distribuídas por todo o território nacional, as vagas estão abertas desde o começo de janeiro. Para participar do processo seletivo, é necessário selecionar a vaga desejada e realizar a inscrição pelo site: https://bit.ly/3M8N1Nz até 31 de janeiro. Cada vaga tem seu próprio processo com prazo específico para finalizar dentro desta data.



As oportunidades são para diferentes áreas e posições, indo desde funções críticas e especializadas em tecnologia da informação até posições ligadas à operação logística. Existem vagas para analista sênior, engenheiro de software, líder de equipe logística, engenheiro de dados, entre outros. As vagas contemplam diferentes estados: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Minas Gerais (MG), Bahia (BA), Pernambuco (PE), Ceará (CE), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Paraná (PR), Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Pará (PA), Amazonas (AM), Rondônia (RO), Roraima (RR), Amapá (AP), Acre (AC), Alagoas (AL), Sergipe (SE), Paraiba (PB), Rio Grande do Norte (RN), Piauí (PI), Espírito Santo (ES), Maranhão (MA) e Tocantins (TO), além do Distrito Federal.

Além do salário, os selecionados receberão: plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição, vale- transporte (para as vagas presenciais) e acesso a programas de capacitação profissional contínua. Inclui também trilhas claras de desenvolvimento de carreira e iniciativas focadas no bem estar dos colaboradores, oferecendo perspectivas reais de crescimento interno.

Os testes e entrevistas serão totalmente on-line junto a orientação da empresa. Para a fase da triagem, é importante que os candidatos estejam atentos ao e-mail cadastrado e as notificações enviadas pela plataforma.

Para mais informações sobre cada vaga e requisito, acesse: https://bit.ly/3Zy9Q0d.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.



