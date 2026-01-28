Matrícula disponível para vagas remanescentes da rede pública de ensinodo DF

O período de matrículas para os estudantes que foram selecionados nas vagas remanescentes da rede de ensino pública para o ano letivo de 2026 começa nesta quarta-feira (28). Para que haja efetivação, o estudante, pai ou responsável deve comparecer até esta sexta-feira (30) à escola indicada no site da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal (SEEDF) portando os documentos necessários.
Segundo informações da Secretaria, os documentos exigidos são:
-
RG, Certidão de Nascimento ou outro documento oficial com foto do estudante;
-
CPF do estudante;
-
RG ou CNH do responsável legal pela matrícula do estudante;
-
CPF do responsável legal pela matrícula do estudante;
-
Comprovante de residência atualizado e/ou do local de trabalho, conforme indicado no ato de inscrição;
-
Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) ou Histórico Escolar;
-
Duas fotos 3x4;
-
Comprovante de tipagem sanguínea e fator RH (Lei Distrital nº 4.379/2009);
-
Carteira de Vacinação, conforme Lei nº 6.345/2019;
-
NIS (Número de Inscrição Social) do estudante;
-
Laudo médico (para estudantes da Educação Especial).
A oportunidade é destinada a crianças e adolescentes que não possuem matrícula em instituições educacionais da rede pública de ensino do DF. O surgimento das vagas ocorreu pela não efetivação da matrícula dos estudantes contemplados no processo da Chamada Pública Obrigatória ocorrida em outubro de 2025.
Segundo a SEEDF, na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, as vagas remanescentes foram ofertadas diretamente na secretaria das instituições educacionais públicas que possuem o referido atendimento.
