As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro semestre começam nesta segunda-feira (26/1) e seguem até as 23h59 do dia 29 de janeiro. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo portal Acesso Único.

O Prouni é destinado a candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 ou 2025 e que tenham obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento, além de nota superior a zero na redação. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior.

Para concorrer às bolsas integrais, é necessário comprovar renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio, equivalente a R$ 2.431,50 por pessoa. No caso das bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos por pessoa, o que corresponde a R$ 4.863.

No momento da inscrição, o candidato deve escolher até duas opções de curso, em ordem de preferência, informando a instituição de ensino e o turno desejado. Também é preciso indicar se pretende concorrer na modalidade de ampla concorrência ou por meio do sistema de cotas. Durante o período de inscrições, o participante pode acompanhar diariamente as notas de corte e alterar suas opções, sendo considerada válida a última escolha registrada.

Ao final do prazo, o candidato que estiver dentro da nota de corte será considerado pré-selecionado. A pré-seleção não garante a vaga de forma definitiva. O estudante deverá comprovar, junto à instituição de ensino, as informações prestadas na inscrição, como renda familiar e histórico escolar, dentro do prazo estabelecido em edital. Caso não haja formação de turma, a vaga será perdida, sendo possível tentar participação na segunda chamada ou na lista de espera, se houver manifestação de interesse.

O cronograma do Prouni 2026 prevê a divulgação do resultado da primeira chamada em 3 de fevereiro e da segunda chamada em 2 de março. A manifestação de interesse na lista de espera poderá ser feita nos dias 25 e 26 de março, com resultado previsto para 31 de março.

Além dos critérios relacionados ao Enem e à renda, o candidato deve atender a pelo menos uma das seguintes condições: