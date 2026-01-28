Como organizar a rotina dos filhos para o retorno às aulas

Correio Braziliense

26/01/2026 - Ed Alves/CB/DA Press. Cidades. Volta às Aulnas - Rede Particular. - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Por Ian Vieira

Crianças e adolescentes retornam às atividades escolares no início do ano. O período se torna um desafio para pais e mães que buscam recolocar os filhos dentro da rotina semanal. Durante o recesso, alteração do sono e aumento do uso de telas são os principais causadores da dificuldade nas primeiras semanas do ano letivo.

Maria Inês Aragão, coordenadora pedagógica do Colégio Católica Brasília. (foto: Danilo Oliveira/CCB)

A coordenadora pedagógica do Colégio Católica Brasília, Maria Inês Aragão, explica que a readaptação precisa ser planejada nas semanas que antecedem o fim das férias. “Após o período de férias, é natural que os estudantes sintam dificuldade para retomar o ritmo escolar. Por isso, é importante que esse processo seja gradual, acolhedor e consciente”. Aragão também comentou sobre a importância do controle dos pais sobre o uso de aparelhos eletrônicos: “Recomendamos um desmame gradual dos eletrônicos, sempre por meio do diálogo e de combinados claros dentro de casa”.

Leia também: Alunos voltam às aulas em escolas particulares no DF

Outro fator crucial para um bom retorno às aulas é a regulação do sono, que durante o recesso se torna mais flexível, a coordenadora explica que “dormir bem influencia diretamente na atenção, na memória, no humor e na capacidade de aprendizagem, especialmente, porque o cérebro de crianças e adolescentes ainda está em desenvolvimento”.

Aline Mendes e o filho Levi Francisco (foto: Arquivo pessoal)

A advogada Aline Mendes, mãe de Levi Francisco, do 3° ano do ensino fundamental, explicou as medidas que têm tomado com o filho. “Pensando na readaptação, já estamos colocando ele para dormir mais cedo e restringindo o uso do celular, visando que o corpo se acostume a acordar no horário da aula”. Aline também comentou sobre as mudanças bruscas de rotina durante as férias. “Ele tem ido dormir tarde e acorda quase na hora do almoço. Além disso, passou muito mais tempo jogando e ligado no celular do que regularmente permitimos”.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá