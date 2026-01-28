Como organizar a rotina dos filhos para o retorno às aulas

O período de férias costuma tornar o retorno às escolas no início de fevereiro bagunçado e desfocado

Início Eu estudante Educação básica
Correio Braziliense
postado em 28/01/2026 18:12 / atualizado em 28/01/2026 18:23
26/01/2026 - Ed Alves/CB/DA Press. Cidades. Volta às Aulnas - Rede Particular. - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
26/01/2026 - Ed Alves/CB/DA Press. Cidades. Volta às Aulnas - Rede Particular. - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Por Ian Vieira 

Crianças e adolescentes retornam às atividades escolares no início do ano. O período se torna um desafio para pais e mães que buscam recolocar os filhos dentro da rotina semanal. Durante o recesso, alteração do sono e aumento do uso de telas são os principais causadores da dificuldade nas primeiras semanas do ano letivo. 

Maria Inês Aragão, coordenadora pedagógica do Colégio Católica Brasília.
Maria Inês Aragão, coordenadora pedagógica do Colégio Católica Brasília. (foto: Danilo Oliveira/CCB)

A coordenadora pedagógica do Colégio Católica Brasília, Maria Inês Aragão, explica que a readaptação precisa ser planejada nas semanas que antecedem o fim das férias. “Após o período de férias, é natural que os estudantes sintam dificuldade para retomar o ritmo escolar. Por isso, é importante que esse processo seja gradual, acolhedor e consciente”. Aragão também comentou sobre a importância do controle dos pais sobre o uso de aparelhos eletrônicos: “Recomendamos um desmame gradual dos eletrônicos, sempre por meio do diálogo e de combinados claros dentro de casa”.

Outro fator crucial para um bom retorno às aulas é a regulação do sono, que durante o recesso se torna mais flexível, a coordenadora explica que “dormir bem influencia diretamente na atenção, na memória, no humor e na capacidade de aprendizagem, especialmente, porque o cérebro de crianças e adolescentes ainda está em desenvolvimento”.

Aline Mendes e o filho Levi Francisco
Aline Mendes e o filho Levi Francisco (foto: Arquivo pessoal)

A advogada Aline Mendes, mãe de Levi Francisco, do 3° ano do ensino fundamental, explicou as medidas que têm tomado com o filho. “Pensando na readaptação, já estamos colocando ele para dormir mais cedo e restringindo o uso do celular, visando que o corpo se acostume a acordar no horário da aula”. Aline também comentou sobre as mudanças bruscas de rotina durante as férias. “Ele tem ido dormir tarde e acorda quase na hora do almoço. Além disso, passou muito mais tempo jogando e ligado no celular do que regularmente permitimos”.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá

  • Aline Mendes e o filho Levi Francisco
    Aline Mendes e o filho Levi Francisco Foto: Arquivo pessoal
  • Maria Inês Aragão, coordenadora pedagógica do Colégio Católica Brasília.
    Maria Inês Aragão, coordenadora pedagógica do Colégio Católica Brasília. Foto: Danilo Oliveira/CCB
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação