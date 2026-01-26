Alunos voltam às aulas em escolas particulares no DF

Lara Costa

Colégio Santo Antônio é uma das escolas particulares que retornam as aulas nessa segunda-feira (26) - (crédito: Ed Alves)

A volta às aulas em parte das escolas particulares do Distrito Federal ocorre nesta segunda-feira (26). De acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe/DF), o DF conta com cerca de 620 instituições privadas de educação básica, que atendem aproximadamente 200 mil estudantes.

Em nota, o Sinepe/DF informou que as escolas estão preparadas para o retorno das atividades. “Há planejamento acadêmico definido e comunicação direta com as famílias, especialmente no período de adaptação dos estudantes que ingressam em novas etapas de ensino”, destacou a entidade.

No Centro Educacional Sigma e no Colégio Santo Antônio, pais demonstraram expectativa por um ano letivo marcado por bom desempenho escolar e bem-estar dos filhos.

Expectativas

O engenheiro Rodrigo Vieira, de 38 anos, acompanhou as filhas Beatriz e Alice, de 6 e 10 anos, no primeiro dia de aula no Centro Educacional Sigma. Para ele, o momento é marcado por sentimentos mistos. “Há um certo nervosismo, mas também a expectativa de que elas façam novos amigos, construam novos ciclos sociais, tenham bons resultados e possam escolher o próprio futuro”, afirmou.

Além da adaptação das crianças a uma nova escola, Rodrigo ressaltou a importância do investimento na educação. “A expectativa está muito ligada ao cuidado e ao aprendizado das minhas filhas. Temos investido na educação delas, que é o caminho para o futuro”, completou.

Aluno do quinto ano no Sigma, Gabriel Paz, de 10 anos, demonstrou entusiasmo com o início do ano letivo. A mãe dele, a servidora pública Vera Lígia, de 50 anos, também destacou a expectativa positiva. “Espero sucesso, empenho, foco nos estudos e esperança, para que nossos filhos estudem e tenham um futuro melhor”, disse.

Segundo ela, a preparação para o primeiro dia incluiu uma boa noite de sono e uma ida à igreja. “Buscamos estar em paz para uma volta às aulas tranquila e abençoada, sempre encaminhando nossos filhos pelo melhor caminho”, relatou.

Recomeço

No Colégio Santo Antônio, o servidor público João da Mata Nunes falou sobre a importância do retorno às aulas para o filho João Nunes de Moura Rocha, de 8 anos. “A escola é um ambiente de integração, de conhecimento e de convivência com os amigos. É fundamental para a formação dele”, afirmou.

Ele destacou ainda o papel da família nesse processo. “A volta às aulas é importante para a construção social da criança. É uma parceria entre família e escola na formação dos nossos filhos”, ressaltou.

A professora Luana de Godoi Cadete, mãe de Rafael, de 8 anos, que inicia o terceiro ano, também compartilhou as expectativas. “Depois de um longo período de férias, já é hora de retornar. Ele não estava muito animado e até teve preguiça de acordar cedo, mas faz parte”, disse, de forma descontraída.

Luana admitiu sentir ansiedade com o primeiro dia de aula. “Eu tenho um perfil um pouco ansioso, então fico assim também, mas desejo que tudo corra bem. Essa ansiedade vem junto com a novidade”, explicou.

Calendário

Segundo o Sinepe/DF, o retorno às aulas na rede particular do Distrito Federal ocorre de forma escalonada, conforme o planejamento pedagógico e administrativo de cada instituição. Algumas escolas retomam as atividades em 2 de fevereiro. Já os colégios internacionais seguem o calendário acadêmico do país de origem, com o ano letivo iniciado em agosto de 2025 e encerramento previsto para janeiro deste ano.