Cearense de 8 anos recebe medalha em olimpíada científica nos EUA

Correio Braziliense

Augusto de Paula Bezerra, 8 anos, medalhista de bronze na olimpíada internacional de ciências Copernicus Global Round 2026. - (crédito: Augusto de Paula Bezerra, 8 anos, medalhista de bronze na olimpíada internacional de ciências Copernicus Global Round 2026.)

Por Ian Vieira

Augusto de Paula Bezerra, 8 anos, nasceu em Fortaleza-CE e foi diagnosticado com superdotação aos 4 anos. Em 25 de janeiro, ele participou da Olimpíada Internacional de Ciências Copernicus Global Round 2026, em Houston, nos Estados Unidos, onde recebeu medalha de bronze. Augusto foi o participante mais novo da categoria e competiu contra jovens do Cazaquistão, China, Turquia, México, entre outros países.

Na primeira fase da Copernicus Global Round, o cearense também ficou na terceira colocação e conquistou medalha de bronze, garantindo vaga para a segunda fase, que ocorreu nos Estados Unidos. A prova é on-line e monitorada por inteligência artificial. Os participantes com as três melhores notas nacionais se classificam para a etapa presencial no exterior. As matérias da olimpíada englobam conteúdos de matemática, física, astronomia e ciências naturais para estudantes do ensino fundamental ao ensino médio.

Augusto e sua mãe, Vaneuda Almeida, durante a premiação da Copernicus Global Round 2026. (foto: Reprodução/Copernicus Global Round)

Para realizar a viagem, os pais de Augusto obtiveram apoio da Prefeitura e Governo do Estado do Ceará, além de doações da população. A dona de casa Vaneuda Almeida, mãe de Augusto, comentou sobre o processo de captação de verba para a viagem: “Quando soubemos da classificação, fizemos uma campanha que saiu em alguns veículos daqui do estado e isso impulsionou até chegar no poder público. Foi muito bom, recebemos carinho de todos e conseguimos ir a Houston”.

O medalhista Augusto de Paula expressou a felicidade por ter sido premiado. “Me senti muito feliz, eu gosto de ganhar medalhas”, afirmou. O jovem também comentou sobre o que pretende para o futuro: “Quando eu crescer, quero ser fotógrafo, porque gosto de câmeras. Também quero salvar o mundo”.

Participantes de diversos países na fase global da Copernicus Global Round 2026. (foto: Reprodução/Copernicus Global Round)

O designer Lima Júnior, pai da criança, comentou sobre a importância do momento de encontro com as crianças de outros países: “As delegações e crianças trocam presentes entre si, é lindo. Crianças de 16 países diferentes, todos se abraçando, levando lembrancinhas do país de origem. Vemos como esse intercâmbio cultural quebra barreiras étnicas e geográficas, preconceitos. Foi fantástico. Vimos uma criança do Azerbaijão brincando com o nosso filho, quando imaginaríamos isso?”

Augusto estudava na rede particular de ensino na capital cearense, mas devido às dificuldades de adaptação e socialização, seus pais optaram a se mudar para o interior, no município de Baturité-CE. Vaneuda comentou sobre a mudança: “As crianças superdotadas possuem muitas dificuldades, o Augusto chegou a sofrer violência escolar de um adulto que era o apoio dele na escola. Então, eu resolvi colocá-lo na escola municipal, porque o nosso sítio fica na zona rural. Uma escola pequena com 129 alunos matriculados. Essa escola abraçou nosso filho”.

Ao subir no palco para a recepção do prêmio, Augusto ergueu a bandeira do estado do Ceará. Em 2025, o estudante recebeu medalha em 16 das 20 olimpíadas em que participou. De acordo com os pais, a inspiração para participar de competições surgiu de um grupo de pais de filhos superdotados, que buscam ter contato com outras famílias nessa condição para compartilhar situações e auxílios.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá