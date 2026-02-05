Projeto Voz Ativa pretende atuar em 70 escolas públicas do Distrito Federal

GB Gabriela Braz

Projeto Voz Ativa e o protagonismo dos jovens na rede pública - (crédito: Divulgação/ Projeto Voz Ativa)

O Voz Ativa, projeto educacional que permite os estudantes da rede pública exporem desafios e vontades, pretende alcançar 70 escolas do Distrito Federal em 2026. Com atividades e jogos, o programa dá voz aos problemas enfrentados pelos alunos. Esses resultados poderão servir para criação de futuras políticas públicas de prevenção e cuidado. A iniciativa atua diretamente com estudantes, professores e equipes gestoras, promovendo ambientes escolares mais acolhedores, participativos e alinhados às demandas reais da comunidade escolar.

Após o alinhamento do projeto com a escola, os testes começam. Por meio de jogos digitais interativos, os estudantes leem frases relacionadas ao seu dia a dia na escola e indicam o quanto cada afirmação representa sua realidade, utilizando uma escala de concordância. Perguntas como “sinto que minha opinião é levada em consideração na escola” ou “sinto que sou respeitado (a) pelos colegas na escola” são colocadas nas atividades. As respostas anônimas e seguras, permitem compreender como os alunos percebem a convivência escolar, o sentimento de pertencimento, o bem-estar e o clima escolar.

Os resultados coletados por algoritmos de inteligência artificial serão transformados em um gráfico visual personalizado com cada resposta. Será possível identificar padrões envolvendo vulnerabilidade, isolamento social, presença de liderança, indicadores de violência simbólica, bullying, risco de evasão, entre outros.

Além da escuta, o programa promove ações de sensibilização com as famílias, educadores e a comunidade escolar, fomentando o diálogo e a corresponsabilidade no enfrentamento das vulnerabilidades identificadas.

A partir desse ponto, o projeto atua como ponte para levar essas informações a secretarias e instituições responsáveis por proteção social, segurança e educação. A “voz ativa” se torna realidade, e o próximo passo é o compartilhamento dos dados com a secretarias e redes do governo afim da criação de políticas públicas capazes de resolver questões escolares e induzir o aluno ao futuro da educação.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.
























