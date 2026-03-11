Obmep: Inscrições estão abertas até 16 de março

IV Ian Vieira*

As inscrições para a 21° edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) vão até 16 de março. Organizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) reúne mais de 18,5 milhões de estudantes do 6° ano do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelas escolas, por meio do site: www.obmep.org.br.

A avaliação nacional é promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Ministério da Educação (MEC). A Obmep 2026 vai distribuir 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa.

Estudantes premiados serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), que incentiva o desenvolvimento acadêmico e oferece uma bolsa de R$ 300, por meio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) aos alunos de escolas públicas participantes do programa.

Além da premiação nacional, a OBMEP também reconhece os estudantes com melhor desempenho em cada estado. Serão distribuídas pelo menos 20,5 mil medalhas estaduais. A honraria não dá acesso ao PIC.

Para realizar a inscrição, as escolas devem preencher a ficha disponível no site da Obmep, no regulamento, os representantes das instituições encontram todas as informações sobre condições, prazos, datas e regras de participação.

A olimpíada terá duas fases, a 1° fase é composta por uma prova objetiva com 20 questões, aplicada pela própria escola em 9 de junho. Os estudantes com a melhor colocação irão para a 2° fase, que acontece em 17 de outubro. A prova, composta por seis questões discursivas, será aplicada nos centros definidos pela organização da Obmep.

