Prêmio Educador Nota 10 abre inscrições para professores com categoria inédita

IV Ian Vieira*

Premiação da última edição do Prêmio Educador Nota 10 - (crédito: Divulgação/Prêmio Educador Nota 10)

O Instituto Somos abriu inscrições para a 28° edição do Prêmio Educador Nota 10 e estreia uma categoria inédita na premiação. Neste ano, gestores poderão concorrer, com objetivo de destacar o papel estratégico de diretores e vice-diretores na construção de ambientes de aprendizagem mais eficazes, inclusivos e inovadores. As inscrições seguem abertas até 22 de maio e podem ser realizadas por meio do site: https://premioeducadornota10.org/.

Além das práticas pedagógicas conduzidas por educadores, nos eixos Inovação, direitos humanos e sustentabilidade, o gestor será premiado pela liderança que conduziu avanços concretos nas escolas. A premiação reconhece o protagonismo de profissionais de escolas públicas e privadas que contribuem para a transformação da educação. Nas 27 edições anteriores, o prêmio registrou mais de 90 mil ações inscritas e 288 educadores reconhecidos, com mais de R$ 3 milhões distribuídos em prêmios.

Para participar, diretores e vice-diretores devem inscrever projetos que evidenciem sua liderança pedagógica na organização e na melhoria da aprendizagem. Serão premiados os três melhores projetos, o indicado a primeiro lugar será eleito o Gestor do Ano.

Os participantes deverão apresentar iniciativas que demonstrem impacto concreto, a partir de ações como: planejamento e organização do trabalho pedagógico; formação continuada dos profissionais da educação; avaliação e monitoramento da aprendizagem; articulação com a comunidade e redes de apoio; inclusão e equidade.

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Além da nova categoria, o prêmio seguirá reconhecendo professores e coordenadores com projetos pedagógicos alinhados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. Serão premiados os três melhores projetos em cada um dos três eixos temáticos: direitos humanos, inovação e tecnologia e sustentabilidade. Entre os três primeiros colocados de cada eixo, será eleito o Educador do Ano.

Poderão ser inscritos projetos desenvolvidos em 2025 por professores, coordenadores e diretores escolares ou pedagógicos, de escolas da Educação Infantil ao ensino médio, inclusive Educação de Jovens e Adultos (EJA). A seleção ocorrerá em etapas, com triagem inicial, avaliação de um comitê técnico pedagógico e da banca de jurados, que definirá os vencedores. Os finalistas serão anunciados no segundo semestre deste ano e serão reconhecidos em cerimônia, a ser realizada em São Paulo (SP).

O primeiro, segundo e terceiro colocados receberão em dinheiro, respectivamente, a quantia de R$ 25 mil, R$ 20 mil e R$ 15 mil. Os vencedores também serão contemplados com bolsa de pós-graduação no Singularidades; acesso à plataforma online de formação continuada para educadores, PROFS, e à solução digital de correção de redações, Redação Nota 1000.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá