Brasília recebe, em 27/3, o Salão do Estudante, evento de educação internacional

IV Ian Vieira*

Feira de estudos no exterior promovida pelo Salão do Estudante - (crédito: Divulgação/Salão do Estudante)





Na próxima sexta-feira (27/3), o Salão do Estudante fará uma feira de estudos voltada a jovens que sonham em estudar no exterior do país, com a presença de especialistas em educação internacional e instituições de ensino de todo o mundo. Evento será no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, das 14h às 17h. Para realizar a inscrição gratuita, o interessado deve acessar o site: https://salaodoestudante.com.br/.

O evento contará com a presença de 80 expositores de diversos países. Terão especialistas em educação internacional e diversas exposições sobre cursos de graduação e pós-graduação para quem se interessa em estudar fora do Brasil.

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O Salão do Estudante realizou uma pesquisa on-line com 85 mil participantes. Os dados mostram que 90% dos interessados começam a organizar o projeto com pelo menos um ano de antecedência. Aplicar para universidades no exterior exige documentação traduzida, prazos extensos, comprovação financeira e investimento financeiro.

Os Estados Unidos segue como destino mais procurado, seguido pelo Canadá, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Alemanha, França e Itália. A escolha combina idioma, oportunidade profissional e políticas migratórias.

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A pesquisa mostrou que as mulheres lideram essa jornada, representando 65,5% do público interessado e enxergam na formação internacional uma ferramenta concreta de crescimento profissional, ampliação de networking e acesso a experiências multiculturais que fazem diferença no currículo. Além disso, a faixa etária com mais interesse é dos 16 aos 19 anos.

Além de Brasília, o Salão do Estudante irá realizar a feira em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Máceio e Salvador.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá