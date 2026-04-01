Leonardo Barchini será o novo ministro de Educação

IV Ian Vieira*

Cientista social e administrador público, Barchini substituirá o então titular do do MEC, Camilo Santana - (crédito: Seduc/CE)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na última segunda-feira (30/3), durante evento em Brasília, o novo ministro de Educação. Leonardo Barchini, secretário executivo do Ministério da Educação (MEC), assumirá o lugar de Camilo Santana, que saiu do cargo para participar da campanha eleitoral.

Durante o evento de balanço do MEC, o presidente da República inaugurou, simultaneamente, 107 obras para educação nacional. Durante o discurso, Lula pediu ao novo ministro que desse continuidade às obras. “Agora não é hora de inventar nada de novo. Agora, é a hora de entregar”. O investimento nas construções foi de mais de R$ 410 milhões, provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e de recursos próprios do ministério.

O balanço registra o alcance de 99 mil escolas com conectividade adequada. Das 107 obras, 44 novas estruturas, sendo 18 creches, 23 escolas e três novos câmpus de institutos federais. O restante das obras corresponde a reformas e melhorias em unidades já existentes, como restaurantes estudantis, bibliotecas, laboratórios, residências universitárias e blocos de salas de aula.

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Durante o evento, Lula ressaltou a importância de ampliar os investimentos em educação visando o desenvolvimento e a soberania do país. “A educação é investimento, e quanto mais a gente investir, mais este país será soberano. Temos que mostrar, desde a infância, o tipo de seres humanos que queremos que nossas crianças sejam”.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá