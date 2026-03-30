Lula anuncia Leonardo Barchini como novo ministro da Educação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta segunda-feira (30/3), o nome de Leonardo Barchini como novo ministro da Educação (MEC). Cientista social e administrador público, Barchini substituirá o então titular do do MEC, Camilo Santana, que deve se candidatar nas eleições de outubro, para o Senado ou para o governo do Ceará.
Ao anunciar o nome de Barchini ao MEC, Lula justificou que o momento será de continuidade de projetos já desenvolvidos por Santana. "Agora não é hora de inventar nada de novo, agora é a hora de entregar”, pontuou Lula, em discurso realizado em Brasília, durante a entrega de mais de 100 obras relacionadas à educação.
Uma das entregas anunciada por Lula, o programa Escolas Conectadas — de autoria do Ministério das Comunicações — levou internet banda larga a 62% dos espaços educacionais brasileiros. “Vamos aproveitar a escola conectada, meu ministro da Comunicação, para fazer com que as coisas aconteçam e também para usar a internet para criar ser humano mais inteligente, mais harmonioso, mais amoroso do que nós temos”, disse Lula.
Cenário eleitoral no Ceará
O anúncio da substituição de Camilo Santana para a entrada do secretário-executivo da pasta ocorreu em meio a um cenário de indefinições nas eleições cearenses. Embora o PT tenha a máquina do estado — com o atual governador e pré-candidato à reeleição Elmano Freitas — as pesquisas para a corrida eleitoral no Ceará mostram que o petista perderia para concorrentes como o ex-governador e ex-candidato à presidência Ciro Gomes (PSDB).
Ao anunciar Barchini como novo ministro, no evento desta segunda-feira, Lula afirmou que Camilo Santana será candidato “a alguma coisa”. Já na semana passada, o presidente sinalizou que Camilo poderia ser um plano B.
"Camilo não é candidato, mas vai se afastar para ficar de olho, na expectativa. Se precisar, ele vai ser candidato", projetou Lula, em discurso realizado em São Carlos, no interior de São Paulo.