DANÇA DAS CADEIRAS

Lula anuncia Leonardo Barchini como novo ministro da Educação

Então número 2 do MEC, Barchini substituirá Camilo Santana, que deve se candidatar pelo Ceará

Ao anunciar o nome de Barchini ao MEC, Lula justificou que o momento será de continuidade de projetos já desenvolvidos por Camilo Santana - (crédito: Reprodução/Youtube LulaOficial)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta segunda-feira (30/3), o nome de Leonardo Barchini como novo ministro da Educação (MEC). Cientista social e administrador público, Barchini substituirá o então titular do do MEC, Camilo Santana, que deve se candidatar nas eleições de outubro, para o Senado ou para o governo do Ceará.

Ao anunciar o nome de Barchini ao MEC, Lula justificou que o momento será de continuidade de projetos já desenvolvidos por Santana. "Agora não é hora de inventar nada de novo, agora é a hora de entregar”, pontuou Lula, em discurso realizado em Brasília, durante a entrega de mais de 100 obras relacionadas à educação.

Uma das entregas anunciada por Lula, o programa Escolas Conectadas — de autoria do Ministério das Comunicações — levou internet banda larga a 62% dos espaços educacionais brasileiros. “Vamos aproveitar a escola conectada, meu ministro da Comunicação, para fazer com que as coisas aconteçam e também para usar a internet para criar ser humano mais inteligente, mais harmonioso, mais amoroso do que nós temos”, disse Lula.

Cenário eleitoral no Ceará

O anúncio da substituição de Camilo Santana para a entrada do secretário-executivo da pasta ocorreu em meio a um cenário de indefinições nas eleições cearenses. Embora o PT tenha a máquina do estado — com o atual governador e pré-candidato à reeleição Elmano Freitas —  as pesquisas para a corrida eleitoral no Ceará mostram que o petista perderia para concorrentes como o ex-governador e ex-candidato à presidência Ciro Gomes (PSDB).

Ao anunciar Barchini como novo ministro, no evento desta segunda-feira, Lula afirmou que Camilo Santana será candidato “a alguma coisa”. Já na semana passada, o presidente sinalizou que Camilo poderia ser um plano B. 

"Camilo não é candidato, mas vai se afastar para ficar de olho, na expectativa. Se precisar, ele vai ser candidato", projetou Lula, em discurso realizado em São Carlos, no interior de São Paulo.

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 30/03/2026 18:08
