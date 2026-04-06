Entre a escola, a família e a sociedade: como enfrentar o bullying?

Correio Braziliense

Esther Carvalho, diretora-geral do Colégio Rio Branco - (crédito: Arquivo pessoal)

Por Esther Carvalho*

O Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola costuma reforçar campanhas

educativas e debates dentro das escolas, mas a data também exige uma reflexão mais ampla:

o bullying não nasce no ambiente escolar. Ele é a expressão de um fenômeno social mais

profundo, que atravessa relações culturais, familiares e digitais, e revela desafios coletivos de

lidar com diferenças, limites e convivência.



A escola aparece frequentemente como palco dessas situações porque concentra a convivência intensa entre crianças e adolescentes, e, também famílias. No entanto, os comportamentos que ali se manifestam são, em grande parte, aprendidos e reproduzidos a partir de referências sociais mais amplas. A intolerância, a naturalização — e a banalização — da agressividade não são exclusivas do universo escolar, refletem padrões presentes dentro da sociedade.

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Em um contexto marcado pela cultura da exposição e pela busca constante por validação nas

redes digitais, constranger o outro deixou, muitas vezes, de ser percebido como violência.

Comentários ofensivos, exclusões sociais e brincadeiras que ultrapassam limites passam a ser

normalizados, dificultando a identificação do bullying e retardando intervenções.



Quando a violência ganha escala digital



O avanço das tecnologias digitais transformou profundamente a dinâmica do bullying. O

cyberbullying amplia o alcance das agressões, tornando-as públicas, permanentes e difíceis

de controlar. Diferentemente do bullying presencial, que se limita a um espaço e tempo

específicos, a violência online acompanha a vítima continuamente.



Com a inteligência artificial, esse cenário se torna ainda mais complexo. Ferramentas capazes

de manipular imagens, gerar áudios falsos ou fabricar conteúdos aumentam os ataques e

dificultam a identificação dos responsáveis. Perfis anônimos, disseminação rápida de boatos

e exposição indevida de imagens ampliam o impacto psicológico das agressões e desafiam

escolas, famílias e autoridades. A tecnologia, contudo, não cria o problema, ela amplifica uma

violência que já existe nas relações humanas

Responsabilidade compartilhada: escola, família e sociedade

Diante desse cenário, torna-se evidente que o enfrentamento do bullying não pode depender

apenas de regras escolares ou medidas disciplinares. À escola cabe sua função educativa:

promover a convivência, desenvolver a empatia, conduzir a mediação de conflitos e ajudar

crianças e jovens a compreender as consequências de suas ações. Sanções são entendidas

como elementos formativos, consequências das escolhas. Conflitos fazem parte do processo

de socialização; bullying, não.

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A família desempenha papel essencial ao acompanhar a vida digital das crianças e

adolescentes, estabelecer limites e manter diálogo constante sobre respeito e

responsabilidade. A presença e o exemplo dos adultos continuam sendo alguns dos principais

fatores de proteção contra situações de violência.



Já a sociedade precisa avançar em políticas públicas, educação digital e responsabilização das

plataformas tecnológicas. Combater o bullying também significa construir um ambiente social

que não normalize a violência nem transforme a humilhação em entretenimento.



Um desafio educativo e humano



Apesar das mudanças tecnológicas, a raiz do bullying permanece a mesma: a dificuldade de

reconhecer o outro em sua dignidade. Por isso, a superação desta questão exige mais do que

punições pontuais. Passa pela formação ética, pelo fortalecimento socioemocional e pela

construção de vínculos entre escola, família e comunidade.



O Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola deve servir, portanto, como

um convite à ação coletiva. Educar para a convivência é tarefa da escola; formar para a

responsabilidade é papel da família; garantir uma cultura de respeito é compromisso de toda

a sociedade.



Combater o bullying, em última análise, é reaprender a conviver em um mundo cada vez mais

conectado e, justamente por isso, mais dependente da empatia e do reconhecimento do

outro. Sigamos nessa empreitada!

*Esther Carvalho é ex-aluna e diretora-geral do Colégio Rio Branco, doutoranda em

Tecnologias da Inteligência e Design Digital e mestre em Currículo e Tecnologia pela Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo, e especialista em Tecnologias Interativas Aplicadas à

Educação.