Sebrae promove a 4ª edição do Desafio Liga Jovem

GB Gabriela Braz

Desafio Liga Jovem - Edição 2023 - (crédito: LoveImage)

Em clima de copa, a quarta edição do Desafio Liga Jovem (DLJ) reúne alunos e professores para a grande competição de empreendedorismo de impacto. Promovido pelo Sebrae, o evento desafia participantes a criarem soluções de impacto social que resolvam questões da escola ou comunidade com o auxílio da tecnologia. As inscrições vão até 28 de maio e podem ser realizadas por meio do site:https://bit.ly/4slbLB8.

Para participar é necessário ser estudante do ensino fundamental, médio e profissional, formar uma equipe de 2 a 5 estudantes da mesma instituição ou categoria e o apoio de um orientador. Com foco no protagonismo juvenil, a competição é livre para os estudantes apostarem em suas ideias, como apps, jogos, produtos e serviços. Durante o processo, as equipes serão auxiliadas por videoaulas, lives e mentorias.

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A competição oferece, além do desafio, campanhas durante o processo. A Mobiliza ocorre de março a junho, e os participantes do DLJ podem optar por participar da campanha de engajamento com desafios criativos e mais de 50 mil prêmios. As equipes também realizam uma trilha formativa on-line, onde aprendem e recebem apoio para desenvolver seus projetos. No final, entregam o projeto e produzem um vídeo pitch explicando a proposta. Todos os concluintes dessa etapa recebem certificado do Sebrae.

Os projetos selecionados, de cada categoria e estado, apresentarão suas ideias on-line e ao vivo para uma banca de jurados. Será classificada para a próxima etapa a melhor equipe de cada banca. Na etapa estadual, o 1º lugar ganha uma viagem nacional, e o 2º R$500 por integrante e professor orientador.

Já as equipes semifinalistas participaram da missão nacional e apresentaram seus trabalhos em bancas presenciais de semifinal e final. Além da apresentação de ideias, os alunos se juntaram a uma imersão em centros de tecnologia, inovaçõa e empreendedorismo. Na etapa nacional, cada categoria premia o 1º lugar com uma viagem internacional de até 10 dias que inclui imersão em espaços de inovação, cultura, negócios e tecnologia. O 2º lugar recebe notebooks, e o 3º lugar, smartphones. Também há menção honrosa com smartphones e certificados.

O desafio surge para os jovens como forma de conexão com colegas e professores, protagonismo de projetos transformadores e o estímulo de pensamento crítico, criatividade, trabalho em equipe e projeto de vida.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.