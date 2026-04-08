IFB abre inscrições para 2º ciclo de curso de desenvolvimento de software

As inscrições para o segundo ciclo do Programa Bolsa Futuro Digital estão abertas. O programa é fruto de parceria do Instituto Federal de Brasília (IFB), Instituto Hardware BR, com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para se inscrever, basta clicar aqui.
As inscrições para o programa seguem abertas até o dia 20 de abril. Ao todo, são ofertadas 245 vagas, com carga horária de 200 horas, de forma presencial, além de atividades complementares à distância. Estas foram distribuídas em 9 campi do IFB.
As aulas duram seis meses, com encontros presenciais duas vezes por semana. Os estudantes, durante o semestre, receberão bolsa de auxílio mensal de R$ 100 nos primeiros três meses, e R$ 200 nos últimos três.
O programa tem como principal foco atender estudantes formados em nível médio em escolas públicas, ou como bolsistas em instituições privadas. Há, além disso, pré-requisitos a serem cumpridos. É preciso ser maior de idade, ou, pelo menos, alcançar a maioridade até o final da formação. As aulas visam capacitar iniciantes na área da tecnologia, ainda que sem conhecimento prévio.
Duas trilhas de programação estarão disponíveis para os participantes: Desenvolvedor Front-end ou Desenvolvedor Back-end, assim como no 1º ciclo do curso. Também serão ofertados conteúdos como lógica de programação, linguagens como JavaScript e Python, desenvolvimento web, banco de dados e noções de experiência teóricas e práticas dos usuários.
Há, ainda, a etapa de residência tecnológica, que ocorre após a formação. Os alunos que conseguirem se destacar poderão mostrar interesse para trabalhar por empresas parceiras. Essa fase tem duração de três meses, e pode começar em até um ano após a conclusão do Programa Bolsa Futuro Digital, de acordo com a disponibilidade de vagas. Na residência, será possível exercer as funções de desenvolvedor autônomo (simulação) ou em empresas ou instituições parceiras, com atuação prática em projetos reais. Nas duas etapas, haverá bolsa auxílio de R$ 600 mensais.
Veja onde encontrar os campi da IFB:
- IFB Campus Brasília: Localizado na 610 Norte (SGAN 610), com foco em diversas áreas técnicas e superiores.
- IFB Campus Ceilândia: Situado na QNN 26, área especial.
- IFB Campus Estrutural: Atua com cursos focados em Formação Inicial e Continuada (FIC) e outras áreas.
- IFB Campus Gama: Localizado no Setor de Múltiplas Atividades, DF 480.
- IFB Campus Planaltina: Rodovia DF–128, Km 21, Zona Rural.
- IFB Campus Recanto das Emas: Avenida Monjolo, Chácara 22.
- IFB Campus Riacho Fundo: Av. Cedro, Área Especial 15.
- IFB Campus Samambaia: Rodovia DF-460, Complexo Boca da Mata.
- IFB Campus São Sebastião: Área Especial 2, Bairro São Bartolomeu.
- IFB Campus Taguatinga: QNM 40, Área Especial 01, às margens da BR 070
Serviço: – Programa Bolsa Futuro Digital
- Ter concluído o ensino médio
- Ter estudado em escola pública ou em escola privada, com bolsa de estudos
- Ter 18 anos ou mais (ou completar até o final do curso)
- Inscrições até 20/04/2026
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