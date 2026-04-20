Professores da rede pública marcam paralisação para próxima quinta-feira (23)

IV Ian Vieira*

O protesto será às 9h da próxima quinta-feira (23/4), na Praça do Buriti - (crédito: Bárbara Xavier/CB/DA Press)

Professores da rede pública do Distrito Federal anunciaram paralisação das atividades nas escolas públicas na próxima quinta-feira (23/4). O movimento é um protesto em defesa do pagamento integral da jornada de trabalho dos professores com contrato temporário.

O ato está marcado para às 9h, na Praça do Buriti. De acordo com o sindicato, profissionais contratados temporariamente representam cerca de 60% dos servidores em regência de classe na rede pública do DF.

De acordo com a professora Izabella Moreira, com contrato temporário vigente, a principal queixa dos docentes é a fórmula de cálculo da plataforma Educa-DF, que, segundo a classe, está reduzindo a remuneração. "Estou há dois meses sem o auxílio-alimentação. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) não consegue explicar o porquê desse problema e nós somos prejudicados, é muito complexo", afirmou. "Quando fui questionar o erro, encontrei mais 20 professores na mesma situação que eu".

Algumas unidades de ensino confirmaram adesão ao movimento e informaram suspensão das aulas na data da paralisação. Pais e responsáveis devem procurar cada escola para verificar como ficará o funcionamento.

O Sinpro-DF afirma que o sistema EducaDF foi adquirido de uma empresa de São Paulo e implementado pelo Governo do Distrito Federal ao custo de R$ 40 milhões. A pasta afirma que a ferramenta não passou por adaptações para atender à realidade das escolas e às normas específicas da capital.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá