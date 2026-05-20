Curso de idiomas

MEC lança aplicativo gratuito para aprender inglês e espanhol

Plataforma gratuita do MEC oferece cursos de inglês e espanhol do nível básico ao avançado, com aulas online, testes de proficiência e apoio de inteligência artificial.

Início Eu estudante Educação básica
Victor Rogério*
postado em 20/05/2026 12:17
São cerca de 800 aulas organizadas em 6 níveis - (crédito: Repodução/Freepik)
São cerca de 800 aulas organizadas em 6 níveis - (crédito: Repodução/Freepik)

O Ministério da Educação (MEC) lançou a plataforma MEC Idiomas, um portal e aplicativo gratuito de aprendizagem bilíngue que oferece formação do nível básico ao avançado. Até o momento, os idiomas disponíveis são inglês e espanhol. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo portal oficial do MEC Idiomas ou pelo aplicativo da plataforma. O acesso está disponível em todo o Brasil de forma on-line.

São cerca de 800 aulas organizadas em 6 níveis (A1 a C2); 4 a 6 módulos por nível, cada um deles com 10 a 15 aulas. A formação oferece teste de proficiência; trilha de aprendizagem (aula e reforço); teste ao fim dos módulos; fale e pratique; agente de Inteligência Artificial para dar apoio e tirar dúvidas e praticar conversação e comunidades de aprendizado.

Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*

Saiba Mais

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação