MEC lança aplicativo gratuito para aprender inglês e espanhol

Victor Rogério*

São cerca de 800 aulas organizadas em 6 níveis - (crédito: Repodução/Freepik)

O Ministério da Educação (MEC) lançou a plataforma MEC Idiomas, um portal e aplicativo gratuito de aprendizagem bilíngue que oferece formação do nível básico ao avançado. Até o momento, os idiomas disponíveis são inglês e espanhol. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo portal oficial do MEC Idiomas ou pelo aplicativo da plataforma. O acesso está disponível em todo o Brasil de forma on-line.

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São cerca de 800 aulas organizadas em 6 níveis (A1 a C2); 4 a 6 módulos por nível, cada um deles com 10 a 15 aulas. A formação oferece teste de proficiência; trilha de aprendizagem (aula e reforço); teste ao fim dos módulos; fale e pratique; agente de Inteligência Artificial para dar apoio e tirar dúvidas e praticar conversação e comunidades de aprendizado.



Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*