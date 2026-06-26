CIL abre inscrições para o segundo semestre

Correio Braziliense

Vagas abertas para 17 unidades do CIL para o segundo semestre - (crédito: Foto: André Amendoeira/SEEDF)

As inscrições para o Centro de Interescolar de Línguas (CIL) são gratuitas e devem ser realizadas entre 29/6 e 5/7 por meio do site www.educacao.df.gov.br no link CIL Rede 2/2026. O candidato poderá fazer selecionar até quatro opções de localidade e de línguas. Atualmente, o Centro oferece aulas de inglês, francês, espanhol ou japonês. O resultado do sorteio eletrônico está previsto para ser divulgado em 18/7, a partir das 18 horas, no site da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

As vagas são disponibilizadas para os estudantes da rede pública a partir do 6º ano do ensino fundamental, ensino médio e da educação de jovens e adultos (EJA). Para este público, a inscrição deverá ser realizada, obrigatoriamente, em turno contrário ao da matrícula da escolar. A comunidade em geral pode se inscrever nas vagas remanescentes.

A rede pública de ensino do Distrito Federal conta com17 Centros Interescolares de Línguas (CILs). Asinscriçõessão abertas duas vezes por ano, pelo site da Secretaria de Educação.