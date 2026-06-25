Estágio no TJDFT: Inscrições prorrogadas com bolsas de até R$ 976

Correio Braziliense

A carga horária do estágio é de 20 horas semanais, permitindo a conciliação com os estudos - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) estendeu o prazo de inscrições para seu processo seletivo de estágio, oferecendo uma excelente oportunidade para estudantes. Os interessados dos níveis médio, técnico e superior agora têm até as 18h do dia 29 de junho para se candidatar através do portal do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), parceiro na organização da seleção.

Bolsa-auxílio e Benefícios

Os estagiários selecionados contarão com uma bolsa-auxílio mensal de R$ 976 para estudantes de nível superior e R$ 583 para os de nível médio e técnico. Além disso, todos os aprovados receberão um auxílio-transporte no valor de R$ 297. A carga horária do estágio é de 20 horas semanais, permitindo a conciliação com os estudos.

Quem pode participar?

A seleção contempla vagas para diversas áreas de formação e visa o preenchimento de postos imediatos, além da criação de um cadastro de reserva. Para participar, os candidatos devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino reconhecidas. O processo seletivo será realizado em duas etapas, ambas online: uma prova objetiva e, posteriormente, uma entrevista ou avaliação de competências para os classificados na primeira fase.

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