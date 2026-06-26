Escola da Árvore abre inscrições para colônia de férias

Correio Braziliense

- (crédito: Matheus Alves / Escola da Àrvore )

A Escola da Árvore está com inscrições abertas para a colônia de férias. Com proposta de educação ambiental para as crianças de quatro a dez anos, as atividades ocorrerão entre 6 e 17 de julho. Na programação estão previstas oficinas de robótica, culinária, teatro, dança, artes e atividades esportivas. As inscrições devem ser feitas pelo formulário https://bit.ly/4vwJtpI .

Além de educação ambiental, a recreação pretende estimular o contato com a natureza em uma proposta que vai além do entretenimento e incentiva a formação de consciência sobre o cuidado com o meio ambiente. A pedagoga e fundadora da Escola da Árvore, Letícia Araújo, afirma que a integração da natureza ajuda a formar a percepção de uma criança como parte do meio ambiente.“Ao colocar as mãos na terra, as crianças deixam de aprender apenas sobre o meio ambiente e passam a fazer parte da regeneração dele”, diz Letícia.

Valores

A temporada de recreação está prevista para toda a comunidade, mas com valores diferenciados. Para os estudantes da escola os valores são de R$ 154, a diária e R$ 550 o pacote semanal. Para crianças que não são alunas da instituição serão cobrados R$ 165 e R$ 660. A colônia de férias será realizada na Escola da Árvore, localizada Núcleo Rural Córrego Jerivá, Entrada A - Lago Norte.



