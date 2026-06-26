Censo Escolar 2025: dados revelam melhora no ensino médio e na alfabetização

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"Os resultados demonstram que mais estudantes estão conseguindo permanecer na escola, avançar de série e concluir seus estudos no tempo adequado." Ministro da Educação, Leonardo Barchini - (crédito: Foto: Fábio Nakakura/MEC)

O Ministério da Educação divulgou, nesta sexta-feira (26), a segunda etapa do Censo Escolar 2025. Considerado o principal levantamento estatístico da educação básica no Brasil, o Censo aponta melhoria no ensino médio público, aumento do índice de alfabetização das crianças, expansão da educação em tempo integral e menos estudantes reprovados, fora da escola ou com atraso escolar.

O levantamento abrange as diferentes etapas da educação básica: educação infantil, ensino fundamental e médio, educação de jovens e adultos (EJA) e educação profissional e tecnológica. Para o ministro da Educação, Leonardo Barchini, os dados traduzem o desenvolvimento do país. “Os resultados demonstram que mais estudantes estão conseguindo permanecer na escola, avançar de série e concluir seus estudos no tempo adequado. O cenário reflete uma combinação de políticas públicas voltadas à permanência, à aprendizagem e ao aprimoramento das condições de oferta da educação básica”, afirma.

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Ensino médio

Os dados divulgados apontam no ensino médio, entre 2022 e 2025, a reprovação caiu 62%. Na taxa de abandono escolar houve redução de 61%. No indicador que mede o atraso escolar, chamado de distorção idade-série, a redução foi de 28%. A aprovação dos estudantes teve aumento de 11% nos últimos anos.

Dados divulgados na segunda etapa do Censo Escolar 2025 (foto: Censo Escolar 2025 - MEC/Inep)

Sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre os anos de 2022 e 2025, a rede pública teve progresso e registrou aumento de 46% nas inscrições de jovens concluintes de escola pública. Em nota do Ministério da Educação, o presidente Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, afirmou que mais estudantes têm conseguido permanecer no ensino médio. “Um resultado novo, produzido pelo Inep, observa o que aconteceu com os estudantes que deveriam voltar à escola no ano seguinte e indica que a taxa de não-retorno ao ensino médio caiu 28% entre 2022 e 2025, o que significa que mais jovens permaneceram estudando. Esse avanço faz bastante diferença: se esse indicador tivesse permanecido no nível observado em 2022, o Brasil teria, em 2025, quase 250 mil estudantes a menos no ensino médio – ou seja, um número muito grande de jovens, que poderia estar fora da escola, seguiu estudando”, explica.

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Alfabetização

Entre as conclusões apontadas pelo documento, outras etapas da educação básica também registraram avanços nos últimos anos. O índice de crianças alfabetizadas no país saltou de 36% em 2021 para 66% em 2025. Considerada uma etapa fundamental na aprendizagem infantil, a alfabetização auxilia na autonomia, na capacidade de interpretar e da comunicação, que geram impactos positivos ao longo de toda a trajetória escolar.

O reflexo do salto na alfabetização veio também na expansão da educação em tempo integral. Segundo o relatório, o percentual de matrículas na modalidade passou de 15,1% em 2021, para 25,8% em 2025. No mesmo período, o número de estudantes matriculados chegou a um total de

8,8 milhões. O balanço consolida uma trajetória de recuperação e cumprimento de metas nacionais importantes para o setor educacional. De acordo com ao Ministério, pela primeira vez a educação em tempo integral alcançou a menta do Plano Nacional de Educação (PNE), que previa um em cada quatro estudantes na modalidade.

Outro destaque nos dados divulgados é o desenvolvimento tecnológico das redes de ensino. Somente neste ano, mais de 100 mil escolas apresentam conexão voltada para fins pedagógicos. O número contrasta com os dados de 2023, com conexão em 66,8 mil. Neste período, teve um acréscimo de 43,7%.

Considerado a principal pesquisa estatística da educação básica, o Censo Escolar é coordenado pelo Inep e realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de Educação, com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país.