Inscrições gratuitas abertas para a Olimpíada de Eficiência Energética de 2026

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelos professores no site oficial da olimpíada até 15 de setembro.

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Correio Braziliense
postado em 06/07/2026 17:47

As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética(ONEE) de 2026 estão abertas. A competição, que é a maior do setor elétrico brasileiro, espera reunir mais de 660 mil alunos de escolas públicas e privadas. Pela primeira vez, estudantes do 1º e 2º anos do ensino médio podem participar, além dos alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental.

A iniciativa é realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ENEEL e coordenada pelo Instituto Abradee, com a participação de 48 distribuidoras de energia, incluindo a Enel Brasil. O objetivo é estimular o uso seguro e sustentável da energia elétrica e fortalecer o aprendizado em Ciências da Natureza, conforme a Base Nacional Comum Curricular(BNCC). 

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelos professores no site oficial da olimpíada (www.onee.org.br)até 15 de setembro. A primeira fase da competição consiste em desafios gamificados sobre eficiência energética, segurança e sustentabilidade. Na segunda etapa, os estudantes realizam uma prova objetiva pela plataforma oficial.

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Além de incentivar a conscientização sobre eficiência energética, a ONEE também busca fortalecer o aprendizado no campo de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, alinhado às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Entre os principais objetivos da competição estão promover hábitos sustentáveis, estimular o pensamento crítico sobre o consumo de energia e formar uma nova geração de consumidores mais conscientes.

Premiação

Os participantes com melhor desempenho receberão medalhas de ouro, prata e bronze. O estudante com a melhor nota de cada estado ganhará um notebook e uma viagem a Brasília, com tudo pago, para participar da Semana Olímpica. Os melhores professores também viajam para representar seus estados na cerimônia de premiação.

Os estudantes medalhistas garantem ainda classificação automática para a segunda fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) do ano seguinte.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

 

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