Estudante troca festa de 15 anos por notebook e acumula medalhas na OBMEP

Correio Braziliense

Ao trocar a festa de 15 anos por um notebook, jovem é classificada para a segunda fase da OBMEP - (crédito: Arquivo pessoal)

Por Davi Silveira*

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) se consolida a cada ano como uma ferramenta de transformação social no Brasil. Prestes a divulgar os locais de prova da segunda fase da sua 21ª edição, em 28 de agosto, a competição coleciona histórias de superação. Uma delas é a da estudante paraibana Miriam Adrielly Silva de Brito, que abriu mão da tradicional festa de 15 anos para investir no seu futuro acadêmico.

Em 2021, focada em vencer o campeonato, Miriam pediu um notebook de presente no lugar da festa de aniversário. A escolha trouxe resultados imediatos: uma menção honrosa da OBMEP no mesmo ano. O rendimento da jovem seguiu em ascensão nos anos seguintes, resultando em uma sequência consecutiva de medalhas de bronze, prata e ouro entre os anos de 2022 e 2025.

A trajetória inusitada chamou a atenção da organização da Olimpíada, que homenageou a estudante em nota oficial. A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maestro José Siqueira, localizada em Conceição (PB), onde Miriam estudou, também celebrou o feito nas redes sociais. Em publicação, a instituição destacou que "em meio a tantos obstáculos surge o inesperado que supera todas as expectativas do saber e fazer acontecer". Para a medalhista, a jornada transformou sua relação com o conhecimento. “Quando você começa a estudar, percebe que tudo faz sentido. Temos que explorar, conhecer e nos permitir, independente da área”, afirmou Miriam.

OBMEP



Criada em 2005 e organizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), a OBMEP atende hoje escolas públicas e privadas de todo o país. O projeto visa estimular o aprendizado da matemática, identificar novos talentos e facilitar o ingresso dos jovens no ensino superior. O crescimento da iniciativa é constante. Em 2026, a competição alcançou 5.567 municípios e 58.238 escolas, consolidando-se como uma das principais iniciativas de incentivo ao estudo da matemática no Brasil.

*Aluno de jornalismo do Iesb