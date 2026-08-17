Colégio Militar Dom Pedro II abre inscrições para seleção de novos alunos

Correio Braziliense

Caso de agressão de um aluno contra outro no Colégio Militar Dom Pedro II é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) - (crédito: Divulgação/CMDPII)

Gabriela Santos*

O Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II) publicou o edital para o processo seletivo para novos alunos para o ano letivo de 2027. O certame visa preencher vagas para o 6º ano do ensino fundamental II (período vespertino) e para a 1ª série do ensino médio (período matutino). A prova será executada pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do instituto, entre 20 de agosto e 11 de setembro.



A taxa de inscrição é de R$ 50 para os candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, inscritos em programas sociais do governo federal, deve-se solicitar a isenção de taxa entre 20 e 25 de agosto. A prova está agendada para 1º de novembro, das 9h às 12h e consistirá em um caderno com 30 questões objetivas de múltipla escolha, sendo 15 questões de língua portuguesa e 15 questões de matemática.

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Cada questão vale 1,0 ponto. Para não ser eliminado, o candidato precisa alcançar um aproveitamento mínimo de 40% na nota final do exame. O gabarito provisório será divulgado no mesmo dia da prova, após o encerramento, e o resultado final do exame está previsto para 18 de novembro de 2026.

As oportunidades estão divididas entre as duas unidades do colégio e distribuídas em três grupos de concorrência:

Unidade da Asa Sul:

6º ano do ensino fundamental: seis vagas no total (distribuídas igualmente entre os grupos CBMDF, SSPDF e Comunidade Geral, sendo 1 vaga PCD para cada grupo).

1ª ano do Ensino Médio: 40 vagas no total (19 para CBMDF Geral, 1 PCD; 7 para SSPDF Geral, 1 PCD; 11 para Comunidade Geral, 1 PCD).

Unidade de Ceilândia/Taguatinga:

6º ano do Ensino Fundamental II: 80 vagas no total (39 para CBMDF Geral, 1 PCD; 15 para SSPDF Geral, 1 PCD; 23 para Comunidade Geral, 1 PCD).

1ª série do ensino médio: 40 vagas no total (19 para CBMDF Geral, 1 PCD; 7 para SSPDF Geral, 1 PCD; 11 para Comunidade Geral, 1 PCD).

Para concorrer, os candidatos devem:

Para o 6º ano (EF II): Estar cursando ou ter concluído o 5º ano em 2026 e ter, no máximo, 12 anos de idade até 31 de dezembro de 2026.

Para a 1ª série (EM): Estar cursando ou ter concluído o 9º ano em 2026 e ter, no máximo, 16 anos de idade até 31 de dezembro de 2026.

Os candidatos classificados dentro do limite de vagas serão convocados para a fase de entrevista para conhecimento do perfil do aluno, sem caráter eliminatório, mas de comparecimento obrigatório e por fim a matrícula.

estagiária sob a supervisão de Marília Milhomen*