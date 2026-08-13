Profletras 2027: saiu o edital para o mestrado em letras

Correio Braziliense

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Uma excelente notícia para educadores da rede pública de ensino. O edital para o mestrado profissional em letras (Profletras) com ingresso na turma de 2027 já está disponível para consulta. A seleção, regulamentada pelo Edital nº 002/2026, abre as portas para a qualificação de professores de língua portuguesa em todo o país.

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O programa é semipresencial, gratuito e coordenado nacionalmente pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Para a turma de 2027, são oferecidas 919 vagas distribuídas em instituições de ensino superior em todo o Brasil. O objetivo principal é capacitar docentes para aprimorar as práticas de ensino na educação básica, impactando diretamente a qualidade da educação no país.



Quem pode se inscrever?

A oportunidade é direcionada a um público específico. Para participar do Exame Nacional de Acesso, os candidatos precisam atender aos seguintes requisitos:

Ser portador de diploma de curso superior de licenciatura em letras (habilitação em português) ou licenciatura em pedagogia, devidamente registrado.

Ser professor de língua portuguesa em exercício na rede pública de ensino, seja municipal, estadual ou federal.

Pertencer ao quadro permanente de servidores da rede pública.

Estar ministrando aulas de língua portuguesa em qualquer ano do ensino fundamental (1º ao 9º ano).



Inscrições e Cronograma

As inscrições para o Profletras 2027 estarão abertas de 13 de agosto a 8 de setembro de 2026, e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site https://comperve.ufrn.br/. É fundamental ler o edital completo para conferir todas as etapas, o conteúdo programático da prova e a documentação necessária.



Sobre a seleção e as bolsas

A prova será composta por questões de múltipla escolha e uma questão discursiva. A aprovação no exame garante a vaga em uma das instituições da rede nacional do Profletras, presentes em todas as regiões do Brasil. Além da gratuidade, o programa oferece a possibilidade de bolsa de estudos da Capes para até 30% dos participantes aprovados.



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.