Profletras 2027: saiu o edital para o mestrado em letras

Uma excelente notícia para educadores da rede pública de ensino. O edital para o mestrado profissional em letras (Profletras) com ingresso na turma de 2027 já está disponível para consulta. A seleção, regulamentada pelo Edital nº 002/2026, abre as portas para a qualificação de professores de língua portuguesa em todo o país.
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O programa é semipresencial, gratuito e coordenado nacionalmente pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Para a turma de 2027, são oferecidas 919 vagas distribuídas em instituições de ensino superior em todo o Brasil. O objetivo principal é capacitar docentes para aprimorar as práticas de ensino na educação básica, impactando diretamente a qualidade da educação no país.
Quem pode se inscrever?
A oportunidade é direcionada a um público específico. Para participar do Exame Nacional de Acesso, os candidatos precisam atender aos seguintes requisitos:
- Ser portador de diploma de curso superior de licenciatura em letras (habilitação em português) ou licenciatura em pedagogia, devidamente registrado.
- Ser professor de língua portuguesa em exercício na rede pública de ensino, seja municipal, estadual ou federal.
- Pertencer ao quadro permanente de servidores da rede pública.
- Estar ministrando aulas de língua portuguesa em qualquer ano do ensino fundamental (1º ao 9º ano).
Inscrições e Cronograma
As inscrições para o Profletras 2027 estarão abertas de 13 de agosto a 8 de setembro de 2026, e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site https://comperve.ufrn.br/. É fundamental ler o edital completo para conferir todas as etapas, o conteúdo programático da prova e a documentação necessária.
Sobre a seleção e as bolsas
A prova será composta por questões de múltipla escolha e uma questão discursiva. A aprovação no exame garante a vaga em uma das instituições da rede nacional do Profletras, presentes em todas as regiões do Brasil. Além da gratuidade, o programa oferece a possibilidade de bolsa de estudos da Capes para até 30% dos participantes aprovados.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.