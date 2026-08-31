Pé-de-Meia paga hoje parcela para nascidos em novembro e dezembro

Correio Braziliense

O benefício é destinado a jovens de 14 a 24 anos, ou de 19 a 24 anos para o público da EJA - (crédito: Reprodução/Gov)

O governo federal efetua hoje o pagamento de mais uma rodada do programa Pé-de-Meia, contemplando diretamente os estudantes nascidos nos meses de novembro e dezembro. Os depósitos referem-se à quinta parcela do incentivo-frequência para os alunos matriculados no ensino médio regular da rede pública, com acesso por meio da página oficial do programa no Gov.br.

Além dos estudantes regulares, os participantes matriculados na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) também recebem nesta data parcelas referentes à matrícula ou à conclusão de ciclo, conforme a situação acadêmica individual. O benefício é destinado a jovens de 14 a 24 anos, ou de 19 a 24 anos para o público da EJA.

Para ter direito aos repasses, é exigido que o Cadastro Único (CadÚnico) esteja atualizado até 7 de agosto de 2026, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, além da frequência escolar mínima de 80%. Somando todos os incentivos, o programa pode injetar até R$ 9,2 mil por aluno ao longo do ensino médio.