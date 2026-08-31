Biblioteca Nacional de Brasília promove aulão gratuito para o Enem

Letícia Passos

Entrada para o aulão gratuito no auditório do Museu Nacional será liberada por ordem de chegada para 700 alunos - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

Estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão participar, neste sábado (5/9), de um aulão gratuito promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). O encontro será realizado no Museu Nacional, das 9h às 12h, com 700 lugares disponíveis.

A participação não requer inscrição e será organizada conforme a ordem de chegada dos estudantes, respeitando a lotação máxima do auditório.

O evento marca o início da quarta edição do projeto e terá como responsável pela aula o professor Fredão, conhecido pelo trabalho com análise de dados e estatísticas relacionadas ao Enem.

Ao longo de sua atuação, ele já preparou mais de 15 mil estudantes e contabilizou mais de 250 aprovações com notas superiores a 900 pontos nas duas edições mais recentes do exame.

A programação não ficará restrita à revisão de conteúdos. A proposta também inclui orientações estratégicas sobre o funcionamento do Enem, com informações que podem auxiliar os participantes a compreender a dinâmica da prova e organizar melhor a preparação até o exame.

Serviço

Aulão gratuito para o Enem

Data: 5 de setembro de 2026, sábado

5 de setembro de 2026, sábado Horário: 9h às 12h

9h às 12h Local: auditório do Museu Nacional — Brasília/DF

auditório do Museu Nacional — Brasília/DF Valor: gratuito

gratuito Vagas: 700

700 Inscrição: não é necessária. A entrada será por ordem de chegada.