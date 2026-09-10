João Paulo II e Marista de Águas Claras oferecem bolsas de até 100%

Correio Braziliense

Na Asa Norte, os descontos variam de 10% a 100% para candidatos da 1ª à 3ª série do Ensino Médio - (crédito: Divulgação/Marista Asa Sul)

Colégios da rede Marista no Distrito Federal estão com inscrições abertas para concursos de bolsas de estudo por rendimento acadêmico, voltados a alunos das redes pública e privada que ingressarão no ensino médio em 2027. Os processos seletivos são distintos para as unidades João Paulo II (Asa Norte) e Águas Claras, operando com regras, prazos e percentuais de desconto específicos.

Na Asa Norte, os descontos variam de 10% a 100% para candidatos da 1ª à 3ª série do ensino médio. O primeiro colocado de cada etapa garante a gratuidade integral. As inscrições ocorrem até a próxima segunda-feira (14/9), por meio da plataforma Sympla. A prova presencial, marcada para 19 de setembro, das 8h30 às 12h30, será composta por uma redação nos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e por 41 questões objetivas de diferentes disciplinas. Para integrar a classificação, que será divulgada em 5 de outubro, o candidato precisa atingir o aproveitamento mínimo de 60% no exame.

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O edital da unidade de Águas Claras, por sua vez, é exclusivo para alunos matriculados no 9º ano do ensino fundamental que cursarão a 1ª série do ensino médio no ano letivo seguinte. A escola oferece bolsas progressivas: 50% para o primeiro colocado, 35% para o segundo, 25% do terceiro ao sexto colocado e 20% do sétimo ao décimo colocado.

O cadastro para a unidade de Águas Claras é gratuito e pode ser feito até 15 de outubro pelo site do colégio. Além da prova presencial agendada para 17 de outubro, das 8h às 13h, o certame exige a comprovação de bom desempenho acadêmico ao longo de 2026 e de frequência escolar mínima de 75%. O resultado preliminar desta etapa será publicado no dia 26 de outubro.

Anote

Colégio Marista João Paulo II (Asa Norte)

Público: Ingressantes na 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio;

Ingressantes na 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio; Bolsas: 10% a 100% de desconto (gratuidade para o 1º lugar de cada série);

10% a 100% de desconto (gratuidade para o 1º lugar de cada série); Inscrições: Até a próxima segunda-feira (14/9), via Sympla;

Até a próxima segunda-feira (14/9), via Sympla; Prova: 19 de setembro, das 8h30 às 12h30;

19 de setembro, das 8h30 às 12h30; Mais informações: colegiosmaristas.com.br/asa-norte-brasilia;

Colégio Marista Águas Claras