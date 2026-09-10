Sebrae abre inscrições para última temporada da Supernova 2026

Correio Braziliense

- (crédito: Divulgação / Sebrae)

Por Ana Vitória Calisto*

Universitários de todo o Brasil podem formar equipes, desenvolver soluções e concorrer a prêmios no Sebrae Supernova 2026. As inscrições para a terceira e última temporada do programa estão abertas até 29 de outubro. O primeiro colocado e o professor orientador receberão como prêmio uma viagem internacional com todas as despesas pagas. Para participar, é necessário ser estudante do ensino superior, formar uma equipe de dois a quatro integrantes e contar com um professor orientador.



Durante a jornada, os participantes terão acesso a conteúdos, mentorias e atividades sobre criação e validação de ideias, negócios, marketing, finanças e apresentação de projetos. Na primeira temporada de 2026, o primeiro lugar ficou com o AMPA (Aplicativo de Monitoramento para Pacientes Anticoagulados), desenvolvido por estudantes da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O segundo lugar foi para o projeto Raízes do Bem, do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), seguido pelo KAIROS Edu, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e pelo Asther, da Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Nas duas primeiras temporadas de 2026, o programa recebeu 36 mil inscrições de projetos de todos os estados brasileiros. Saúde e Bem-Estar foi o tema mais recorrente, com 25,5% das soluções, seguido por Meio Ambiente e Sustentabilidade (17,1%), Educação (9,7%) e Inclusão Social e Direitos Humanos (8,2%). Ao todo, o Supernova oferece R$ 1,5 milhão em premiações. Além da viagem internacional para o primeiro colocado, as equipes que ficarem em segundo, terceiro e quarto lugares recebem R$ 8 mil, R$ 4 mil e R$ 2 mil, respectivamente.



Os vencedores da segunda temporada ainda não foram definidos. As inscrições terminaram em 27 de agosto e o ciclo de avaliação está em andamento, com resultado final previsto para 16 de novembro. Lançado nacionalmente em 2025, o Sebrae Supernova busca aproximar estudantes dos desafios do mercado e da sociedade, incentivando o desenvolvimento de soluções com potencial de impacto econômico e social.



Anote



Sebrae Supernova 2026 — 3ª temporada

Inscrições: até 29 de outubro de 2026

Quem pode participar: estudantes do ensino superior, em equipes de dois a quatro integrantes, com professor orientador

Inscrições: www.sebraesupernova.com.br

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá