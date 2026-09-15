Pé-de-Meia paga 6ª parcela de R$ 200 entre 21 e 28 de setembro

Correio Braziliense

No total, o programa pode depositar até R$ 6.000 ao longo dos três anos do ensino médio: R$ 1.800 por ano em frequência (nove parcelas de R$ 200), R$ 200 por matrícula (anual), R$ 1.000 por aprovação ao fim do ano e R$ 200 pela participação no Enem - (crédito: Reprodução/Gov)

O programa Pé-de-Meia deposita a sexta parcela do Incentivo-Frequência de 2026 entre 21 e 28 de setembro. Têm direito ao depósito os estudantes do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio público que mantiveram frequência escolar mínima de 80% em julho de 2026. O valor da parcela é de R$ 200.

O Pé-de-Meia é uma iniciativa do Governo Federal que funciona como poupança estudantil. Ao longo do ano letivo, o estudante acumula parcelas por frequência, matrícula, aprovação e participação no Enem. No total, o programa pode depositar até R$ 6.000 ao longo dos três anos do ensino médio: R$ 1.800 por ano em frequência (nove parcelas de R$ 200), R$ 200 por matrícula (anual), R$ 1.000 por aprovação ao fim do ano e R$ 200 pela participação no Enem.

O pagamento de setembro segue calendário escalonado por mês de nascimento do estudante. A Caixa Econômica Federal realiza os depósitos automaticamente em conta digital aberta em nome do aluno, sem necessidade de solicitação. Para verificar a elegibilidade e o status do benefício, o estudante deve acessar o portal do Pé-de-Meia com login no Gov.br.

Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também recebem na mesma janela. Para essa modalidade, o Pé-de-Meia paga até quatro parcelas por semestre, com valores de até R$ 225 cada, vinculadas à frequência nas aulas.

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